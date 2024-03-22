Galeria duruşmasında 4 kişiye 17 yıl hapis cezası verildi

Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, halarında 22,5 yıl hapis cezası istenen tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatları ise salonda hazır bulundu.

MÜTEAHHİT VE MÜHENDİSE HAPİS

Mahkeme bugünkü karar duruşmasının sonucunda, davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir'e 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.

22,5 YIL CEZA İSTENİYORDU

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin aranan 3 müteahhidin de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında açılan davada 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.