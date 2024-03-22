Hamza Dağ, Özgür Özel ve Cemil Tugay"a el salladı

İlk günden itibaren yoğun bir tempoda başlattığı seçim çakışmalarına devam eden Hamza Dağ'ın bugün ikinci adresi Konak'taki Mithatpaşa Caddesi oldu. Dağ burada, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş ile birlikte yaya olarak tek tel esnafı ziyaret etti.

ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Esnafın taleplerini dinleyip, hatıra fotoğrafları çektiren Hamza Dağ, beraberindekiler ile birlikte cadde üzerİndeki Seçim Koordinasyon Merkezine geçti.

HAMZA DAĞ VE ÖZGÜR ÖZEL SELAMLAŞTI

O sırada aynı cadde üzerinde seçim çalışması yürüten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberinde CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve bir çok isimle çok sayıda aracın bulunduğu konvoyda otobüs üzerinden vatandaşı ve esnafı selamlıyordu. Hamza Dağ ve beraberindekiler ise otobüsü görünce CHP heyetine selam verdi. CHP'li heyette bu selama karşılık vererek, Hamza Dağ ve beraberindekilere el salladı. Renkli görüntülerin olduğu anlar vatandaş tarafından da hoş karşılandı.