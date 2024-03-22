Hamza Dağ’dan su ürünleri esnafına müjde: Hal binasını yenileyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında, İzmir Su Ürünleri Hali'nde esnaflar ile bir araya geldi. Hal esnafı tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Hamza Dağ'a, Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, AK Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengör, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcıları Emre Cemil Ayvalı ve Ömer Arvas eşlik etti.

ESNAF İLE SAHUR YAPTI

Halde esnafları tek tek gezen Hamza Dağ, esnafların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Dağ, daha sonra İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği'ni (İBİAD) ziyaret etti. Hamza Dağ, dernek başkanı Mehmet Şahin Çakan ve hal esnafı ile beraber sahur yaptı.

"BALIKÇI HALİNİN ARTIK YENİLENME ZAMANI GELDİ"

Sahur sonrasında açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, 30 ilçe belediye başkan adayı ile birlikte 1 Nisan itibariyle, bugünden daha çok çalışacaklarını ve birçok önemli projeyi hayata geçireceklerini vurguladı. Dağ, "Balıkçı halinin artık yenilenme zamanı geldi. Otogar, sebze meyve hali ve burası 90'larda yapıldı. İnşallah biz görev süremiz boyunca gerek yenileme, gerek yeni bir hal inşası konusunda gerekli adımları atacağız. Buranın trafiğini rahatlatmak adına da buradan otobana çıkış ile rahatlatma işlemini yapacağız." dedi.