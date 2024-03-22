Hem şehir hem vatandaş kazanacak

Türkiye Yüzyılı, kent tarımı ve sürdürülebilir belediyecilikle her vatandaşın kendi yetiştirdiği ürünleri tüketebileceği bir geleceğe doğru ilerliyor. AK Parti'nin sürdürülebilir belediyecilik hedefiyle projeleri birer birer hayata geçirdiği şehirlerde, vatandaş kendi şehrinde üretilen taze gıdaya erişebiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği kent tarımı, bakanlık ve belediyeler iş birliğinde yapılacak.41 ilde 60 Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgeleri'nin (TDİOSB) kuruluş hazırlıkları sürüyor. Tüzel kişilik kazanan TDİOSB'lerin 20'si hayvansal üretim, 18'i bitkisel üretim, 1'i de su ürünleri yetiştiriciliği yapıyor. 10 TDİOSB'nin alt yapı inşaatları tamamlanırken Ankara, Amasya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da besi üretimi, Gaziantep'te karma üretim, Denizli ise jeotermal ısıtmalı sera üretim olmak üzere toplam 8 TDİSOB'de kent tarım uygulanmaya başladı. Her yıl sayısı artacak olan Tarıma Dayalı Organize Bölgeleri, 2024'te 45, 2025'te 56, 2026'da 69, 2027'de 83, 2028'de ise 100 adete ulaşacak.AK Parti Seçim Beyannamesinde de en temel hedefler arasında yer alan kent tarımı uygulamaları kapsamında ziraat fakültesi mezunları başta olmak üzere genç çiftçilere çok boyutlu destek sağlanacak. Şehir hayatı ile tarımsal üretimi bütünleştiren ortamlar geliştirilecek, rehberlik hizmetleri sunulacak, üretim alanı ve girdi destekleri ile belirli bir süreç içinde kendi ayakları üzerinde duran işletmeler oluşturulacak.Kırsal alanların yanında sürdürülebilir kentsel gelişmenin ve yerel kalkınmanın önemli bir parçası olan kent tarımının geliştirilmesi için de çalışmalara hız verilecek. Belediyeler bünyesinde yaygınlaştırılacak şehir bostanları aracılığıyla yörenin iklimine, toprak yapısına uygun ürünlerin yetiştirilmesi sağlanacak. İmkanlar dahilinde hayvancılığın gelişmesi, kentsel peyzajın gelişmesi, burada oluşan atıkların yine sistem içinde değerlendirilmesi için simbiyoz modeli örneklerinin artırılması sağlanacak.Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 10 yılda işletme sayısını 53'e yükseltirken yüzlerce kişiye de ekmek kapısı oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması için tarım ve hayvancılığın öncü kuruluşu olarak görülen, Diyarbakır'da Tarım ve Orman Bakanlığınca bin 860 dönüm alanda 22 milyon 200 bin lira bütçe ile 2009 yılında kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de geçen yıl 36 olan işletme sayısı bu yıl 53'e yükseldi.