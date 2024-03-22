Haberler Gündem Haberleri İfade sırası Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel’de
Giriş Tarihi: 22.3.2024 11:18

İfade sırası Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel’de

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediyor. Görüntülerde yer alan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel “şüpheli” sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İfade sırası Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel’de

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paraların ne amaçla nereden getirildiğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeler alınmaya devam ediyor.

İFADEYE GELDİ

CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in de CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için yapılan görüşmeye o gün para götüren isimlerden bir tanesi olduğu ortaya çıkmıştı. İfadeye çağrılan Onur Öksel "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade vermeye geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İfade sırası Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA