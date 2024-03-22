İfade sırası Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel’de

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paraların ne amaçla nereden getirildiğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeler alınmaya devam ediyor.

İFADEYE GELDİ

CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in de CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için yapılan görüşmeye o gün para götüren isimlerden bir tanesi olduğu ortaya çıkmıştı. İfadeye çağrılan Onur Öksel "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade vermeye geldi.