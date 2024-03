İlhan Ocaklı, Şile’nin gelecek yüzyılını inşa ediyor

Altyapı, üst yapı çalışmaları, veterinerlik hizmetleri, sosyal belediyecilik çalışmaları, eğitim ve sağlık destekleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile çevre bilinci farkındalık çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetler sayesinde Şile İstanbul'un parlayan yıldızı oldu. Halihazırda devam eden, hayata geçirilen ve yeni dönemde hedeflenen projeler ile Şile'nin gelecek yüzyılını inşa ettiklerini belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye, gelecek yüzyılını inşa ediyor. Bizlerde bu azim ve kararlığı Şile'de hayata geçirdik. Şile Belediyesi olarak Şile'nin gelecek yüzyılını inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimize, hükümetimize ve tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum" dedi. 5 yıllık çalışmaları hakkında konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı "Belediyecilik anlayışını daha da ileri taşıyarak insanımızı odak noktamıza aldık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Şile'nin gelecek yüzyılını inşa ettik. Prestij cadde projelerimizle Şile'nin yıldızını parlattık, restorasyon projelerimizle geçmişimize olan bağlılığımızı güçlendirdik. Sosyal belediyecilik çalışmalarımızla gönüllere dokunduk. Çevre farkındalık ve geri dönüşüm çalışmalarımızla iki yıl üst üste "En Çevreci Belediye" olarak seçildik. Veterinerlik hizmetlerimizdeki performansımızı her yıl daha da yukarı taşıdık. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına adım adım çözüm bulduk. Etkinlik ve festivallerimizle turizm potansiyelimizi geliştirirken, işletmelerimize de katkı sağladık. Çalışmalarımız değer gördükçe heyecanlandık, heyecanlandıkça yeni projeler için motive olduk. İlçemiz için aynı motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.Şile Belediyesi hayata geçirdiği çalışmalar birçok farklı ödülün de sahibi oldu. Geri dönüşüm ve sıfır atık farkındalığına yönelik çalışmalarıyla 3 farklı çevre ödülünün sahibi olan Şile belediyesi Yeryüzü Pazarı çalışmaları ile Altın Karınca ödülü ile taçlandırıldı. Şile Spor Akademisi projesiyle "Spora En Fazla Yatırım Yapan Yerel Yönetici" ödülünü kazanan Şile belediyesi 2022'de ve 2023'de düzenlediği Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ile önce TÜHİD tarafından düzenlenen Altın Pusula'yı, ardından da Master Of Events by Ace Of M.I.C.E töreninde "En İyi Belediye Etkinliği" ödüllerini kazandı.Şile'de 2019 yılından bugüne kadar toplamda 10 farklı cadde üzerinde, 15 farklı etapta sürdürülen ve tamamlanan prestij cadde ve sokak yenileme çalışmaları ile 17 kilometrelik alan yenilenerek daha estetik ve konforlu bir görünüme kavuşturuldu. Şile Belediyesi tarafından projelendirilen ve kendi öz kaynakları ile hayata geçirilen prestij cadde uygulamaları ilçe sakinleri tarafından beğeni ile karşılanırken, ilçenin turizm potansiyeline ve kent kimliğine de ayrı bir katma değer sağlıyor.Gelecek yüzyılını inşa eden Şile için en önemli projelerin başında yer alan Şile Belediyesi ve Şile Kaymakamlığı hizmet binalarının inşaatında artık sona geliniyor. Kısa bir süre sonra tamamlanması planlanan proje ile kamu hizmet kalitesi ve hızı artacak, vatandaşlara daha konforlu ve nitelikli bir kamu hizmeti sunulacak.Şile, 72 km'lik sahil bandı ve mavi bayrakları plajlarıyla yaz aylarının gözdesi olmaya devam ediyor. Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan destekle hayata geçirilen Ayazma Kıyı Düzenleme ve Kum Üzeri Tesis Projesi ile Şile'nin en çok ilgi gören plajı olan Ayazma Plajı, estetik bir dokuya kavuşuyor. Ayazma Plajı üzerinde halihazırda bulunan 12 tesisin yenilenmesi ve turistik açıdan estetik bir görünüm ve standarda kavuşmasını sağlayacak proje, tamamlandığında konforlu yürüyüş yolları, spor aktivite alanları, seyir terasları, çocuk oyun grupları ile Şile'nin turizm potansiyeline katkıda bulunacak.İstanbul'un ilk coğrafi işaretli ürünü olma niteliğini taşıyan ve 150 yıl öncesine uzanan kadim tarihi ile Şileli kadınların elinde büyümeye devam eden Şile Bezi, Şile Belediyesi'nin geliştirdiği projelerle dünya markası olma yolunda. Şile Belediyesi'nin TOKİ destekleriyle hayata geçirdiği üretim tesisi tamamlandığında Şile'nin kültürel birikiminde ve ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutan Şile Bezi'nin üretim kapasitesini artacak ve kadın istihdamına da destek sağlayacak.Potansiyelini her geçen gün geliştirmeye devam eden Şile, önemli bir cazibe merkezi oldu. Gelişen ve değişen ihtiyaçlar nedeniyle kamusal hizmet alanlarındaki dönüşüm çalışamarının iki önemli projesi olan Tapu Hizmet Binası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü projelerinde de çalışmalar hızla tamamlanıyor."Şile'de göreve başladığımızdan bu yana her gün büyüyen bir azim ve sevda ile ilçemize hizmet ettik" diyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı "Önümüzde ki dönemde hayata geçireceğimiz projelerimiz ile hem Şile'nin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de ortaya sunmuş olduğumuz eserler ile Şile'mizin kültürüne ve doğasına sadık kalarak, yeni modern dünyaya yakışır şekilde ilçemizi kalkındıracağız" dedi.Çocukların ve gençlerin eğitimine önem veren, bu yönde her türlü destekleri öğrenci ve ailelere sunan Şile Belediyesi, hayata geçireceği proje ile önemli bir hizmeti daha Şile'ye kazandırmayı amaçlıyor. İlkadım Okul Öncesi Gelişim Merkezi Projesi ile çalışan ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri özel bir merkez tasarlayan Şile Belediyesi, açık kullanım alanlarında yer alacak hobi bahçeleri ile merkezde eğitim alacak çocuklara tarım kültürü de aşılamayı planlıyor.Şile'nin geleceğine mesaj taşıyan önemli bir vizyon proje olarak planlanan Şile Teknoloji Geliştirme Merkezi (Tekmer), yerel girişimcilerin, gençlerin ve işletmelerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir platform olarak planlandı. TEKMER bünyesinde, açık söyleşi ve sempozyumlar için mini amfi alanı, karşılama alanları, işlikler (çalışma alanları), etkinlik ve eğitim alanları, konferans ve toplantı salonu, yönetim ofisleri ve kapsül çalışma alanları yer alacak. TEKMER mimari konsepti ve doğayla barışık yapısıyla Şile'nin ve İstanbul'un enlerinden olacak.Her yaşta insanın doğa ile iç içe olması gerektiğine inanan Şile Belediyesi hayata geçireceği Şile Baharı Yaşlı Bakımevi ile projesi ile huzur evinde yaşayacak olan yetişkinlerin doğa ile iç içe butik odalı ve kendilerini evlerinde hissedecek konforda bir hizmeti vatandaşa sunmaya hazırlanıyor. Gelen talepler doğrultusunda projeyi şekillendirdiklerini belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı "Büyüklerimiz, yaşlılarımız bizim her zaman en büyük önceliğimiz. Bu projeyide onlar için özellikle şekillendirdik" dedi.Mimari anlayışı ve özellikleriyle İstanbul'a örnek olacak Patihane projesi ile Şile'de bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı sokak hayvanları doğal ortamda, ve veterinerlerin gözetiminde hayatlarına devam edebilecekler. Toplamda 1550 m2 kapalı kullanım alanına sahip projede tedavi ünitelerinin bulunduğu bakım merkezi ile, doğanın içine yayılan 65 adet yaşam ünitesi bulunuyor.