İşte Türkiye’nin belediyeleri

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler, deprem bölgesine yardım seferberliği başlattı. Büyükşehir belediyeleri, bölgeye yüzlerce araç, iş makinesi ve personel göndererek arama kurtarma, enkaz kaldırma, altyapı çalışmaları, konteyner kent kurulumu, su ve gıda temini gibi alanlarda yoğun bir çalışma yürüttü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerin ardından AK Partili 807 belediyenin teyakkuza geçirildiğini söylemişti. 11 ilde arama-kurtarma ekibi olan 284 AK Partili belediye 42 bin 360 personeliyle AFAD ile birlikte koordineli bir şekilde çalıştı. Geri kalan 523 belediye ise temel gıda ürünleri, kıyafet, barınma, ısınma, hijyen gibi ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde lojistik destek sağladı.Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay'da 793 araç, 2 bin 844 personel ile görev aldı. Konteyner kent kurulumu, arama kurtarma, su temini, mobil mutfak gibi alanlarda çalışmalar yaptı. Her gün 23 bin ekmek ve 16 bin depremzedeye yemek dağıttı. Bursa Büyükşehir Belediyesi 1000 personele yakın ekiple 132 mahalle ve köyde erzak, temizlik malzemesi, çadır, kıyafet gibi ihtiyaç malzemeleri dağıttı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman ve İskenderun'da 550 konteynerlik kent kurdu. 200'den fazla insani yardım TIR'ı, 500'ü aşkın personeli ve 200'den fazla araç ile çalışmaları yürüttü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 732 personelle afet bölgesinde görev aldı. Yardım malzemesi taşıyan 500'den fazla tırın sevkiyatı yapıldı.Denizli Büyükşehir Belediyesi 397 personeli ve 44 tır yardım malzemesi ile bölgeye ulaştı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde risk taşıyan salgın hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi 250 araç ve 103 tır yardım malzemesi ile bölgeye ulaştı. Kahramanmaraş'a 200 çöp konteyneri gönderildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 706 personel ile arama-kurtarma, çadır kent ve sahra hastanesi, altyapı ve salgın hastalıkların önlenmesi konularında çalıştı. Her gün 10 bin sıcak yemek ve 5 bin kahvaltı servisi yapıldı.Samsun Büyükşehir Belediyesi 147 araç ve 233 personelle enkaz kaldırmadan altyapı çalışmalarına kadar pek çok alanda çalışma yürüttü. Elbistan ilçesinde depremzedelerin banyo ve tuvalet sorununun çözümü için çalışma gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 639 personel, 171 araç, 128 iş makinesi, jeneratör, kompresör, kırıcı ve kesiciden oluşan 48 malzeme, 3 karavan, 15 konteyner, 8 cenaze yıkama aracı, nakil aracı, 5 mobil mutfak, ilaçlama aracı, 2 yol süpürme aracı ve 3 yakıt tankeri gönderdi. 1000'den fazla TIR yardım malzemesi afet bölgesine ulaştırıldı. Kahramanmaraş'ta 117 aileye konteyner kent kuruldu.