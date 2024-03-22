İşten çıkaran İBB’yi tazminata mahkûm etti

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İBB'ye ait temizlik araçlarına yolları kapama talimatı vererek darbecilere geçit vermeyen İSTAÇ AŞ Avrupa Yakası Kent Temizlik İşleri Şefi Muharrem Kambur, Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından işten çıkarıldı. Adalet mücadelesi başlatan Kanbur, yerel mahkemenin 2 kez aksi kararına rağmen yılmadı. İstinaf mahkemesi de yerel mahkemenin kararını kaldırarak Kanbur'un haksız yere işten çıkartıldığına hükmetti. İstinaf'ın gerçekleştirdiği yeniden yargılamada Kanbur'un işe iadesine ve kaybedilen haklarının ödenmesine karar verildi. Kararın gerekçesinde ise; İBB'nin yaptığı feshin geçersiz olduğu vurgulandı. Kanbur hakkında verilen işe iade kararına rağmen İBB'nin işe başlatmaması halinde Kanbur'un 14 yıllık çalışma süresi ve fesih şekli dikkate alınarak tazminat miktarının artırıldığı belirtildi. Ayrıca Kanbur'un çalıştırılmadığı süre kadarki ücreti ve diğer haklarının da ödenmesi gerektiği ifade edildi. SABAH'a konuşan Kanbur, İSTAÇ AŞ'de 14 yıl görev yaptığını belirterek; baskılar nedeniyle şeflik kadrosunun uzmanlığa düşürülmek istendiğini, bunu kabul etmediğinde ise iş akdinin Eylül 2019'da feshedildiğini anlattı. İşten çıkarılmasının ardından dava açan Kanbur'un hukuk mücadelesi 5 yıl sürdü. İki kez yerel mahkemenin herhangi bir inceleme yapmadan hüküm verdiğini söyleyen Kanbur, "5 yıl boyunca davada en ufak bir olayda hep ileri bir tarihe ertelendi. İşe iade yazısını İSTAÇ'a gönderdik. Ancak 1 ay süreleri varmış" dedi.