İzmir ulaşımı nefes alacak

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ Kent sakinleri için hayatın akışını kolaylaştıracak ulaşım projelerini göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini belirtti. İzmir'in en büyük sorunlarından birinin ulaşım olduğunu vurgulayan Dağ, bu anlamda "İzmir Körfez Geçişi" projesini hayata geçireceklerini ifade etti.Dağ, şunları söyledi: "Körfezin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracak bu proje, şehrimizin ulaşım ağını köklü bir şekilde dönüştürecektir. İzmir Körfez Geçişi, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İzmir'in çehresini değiştirecek, şehrimizi dünya standartlarında bir metropole dönüştürecek bir vizyon projesidir. Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir. Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede, İzmir'in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak.""İzmir'e Yeni Çevre Yolu Projesi"nin hayata geçmesiyle Menemen- Bayraklı arası trafikte kalma süresinin 10 dakikaya ineceğini dile getiren Dağ, Koyundere, Harmandalı-Ulucak, Harmandalı-Çiğli, Örnekköy Mezarlık bölgesi, Doğançay, Şehir Hastanesi, Manisa Yolu, Ambarlar Bölgesi, İzmir -İstanbul Otoyolu Bağlantısı, Buca-Çeşme Otoyol Ayrımı bölgelerinde yeni çevre yolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacaklarını anlattı.Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağını bütünleştireceklerini söyleyen Dağ, "Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu tamamlayacağız. Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız. Buca Metrosu'nu tamamlama çalışmasına devam ederken Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız. İZBAN'a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattının eklenmesiyle İzmir'in ulaşımını modern, hızlı ve çevreci bir yapıya kavuşturacağız. Otobüs hatlarımızda yapacağımız iyileştirmelerle, İzmir'in dört bir yanına hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağız." diye konuştu.İZBAN'a 4 durak ekleyeceklerini belirten Dağ, "Devam eden Gürçeşme ve Katip Çelebi Üniversitesi durakları hızlıca hayata geçirilecek, Asarlık ve Koyundere duraklarını da en kısa sürede yapacağız. Yerli ve milli tren setlerimizle İZBAN'ı 9 vagona çıkartarak, burada yaşanan izdihamları da bitireceğiz. 30 yeni tren seti alarak, istasyonlardaki 24 dakikalık bekleme süresini 12 dakikaya, 12 dakikalık bekleme süresini ise, 6 dakikaya indirerek hemşerilerimize zamandan yarı yarıya tasarruf ettireceğiz" ifadelerini kullandı.Kavşak düzenleme projelerini çok önemsediklerini belirten Dağ şunları kaydetti: "Şehir merkezinde trafik yoğunluğuna neden olan kavşaklarda yapacağımız düzenlemelerle trafiğe nefes aldıracağız. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerine yapılacak 4 adet battı-çıktı ile trafik ışıklarını ortadan kaldırarak, Konak'tan Balçova'ya kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Şehir hastanesi ulaşımı rahatlatacak, buradaki yoğunluğu azaltacak kavşak düzenlemelerini hızlıca hayata geçireceğiz. Yeşillik Caddesi üzeri, Bornova- Çeşme-Aydın Otoyolu Kavşağı, Bayraklı Smyrna Meydanı, Çiğli Şehir Geçişi, Soğukkuyu ve Mavişehir gibi acil ihtiyaç olan kavşaklara battı çıktı ve köprülü kavşak çözümleriyle İzmir trafik akışını rahatlatacağız. Karşıyaka Yalı Bulvarı'na yapacağımız battı çıktıyla 'Çarşı ile İskele'yi kesintisiz yaya yoluna dönüştüreceğiz. Altınyol Caddesi üzerine yapacağımız battı çıktı ile, Bayraklı'yı denizle buluşturacağız. Yapacağımız 16 adet battı çıktı ve köprülü kavşağı yaz tatillerinde, 3 aylık süre zarfında, trafiğin şehrimizde azaldığı zaman diliminde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 1 Nisan'da göreve gelir gelmez mevcut yönetim tarafından uygulamadan kaldırılan ulaşımda "90 dakika" uygulamasını geri getireceklerini de müjdeledi. Dağ, "Toplu ulaşım kullanacak her bir kardeşim ilk bileti aldıktan sonra 90 dakika boyunca toplu ulaşımı ücretsiz kullanacaktır. Uzun mesafe otobüs hatlarının geri gelmesi, "ekspres" ile öğrenci hatları gibi yeniliklerle de ulaşımı daha da iyileştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehrin İzmir olduğunu belirten Dağ, "En temel ihtiyaç olan su ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirime giderek su faturalarını yarı yarıya indireceğiz. Yapacağımız su ücret tarifesindeki indirim, vatandaşlarımızın bütçesine nefes aldıracak. Aile ekonomisine katkıda bulunacak. Ayrıca sadece tarife indirimi ile değil, altyapı çalışmalarımızla ve yenilikçi su politikalarının uygulanmasıyla yaşadığımız çağa aykırı bir şekilde yaşanan su kesintilerine de son vereceğiz." ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmirli kadınların hayatını kolaylaştıracak projelerini de duyurdu. Projeler arasında 100 yeni kreşin hizmete açılması, Çocuk Gelişim Akademileri kurulması ve kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlayacak yaşam merkezlerinin kurulması bulunuyor. Kadınların sosyal hayata katılmaları için tüm imkanların seferber edileceğini vurgulayan Dağ, şunları kaydetti: "Kuracağımız istihdam merkezleri sayesinde iş arayan kadınlarımıza destek vereceğiz. Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezlerimizle İzmirli kadınlara çocuklarıyla birlikte sosyalleşebilmeleri amacıyla içerisinde kreş de bulunan yaşam merkezleri kuracağız. Evlatlarını bırakamadığı için spor ve kültürel aktivitelerde bulunamayan kadınlara, sosyal hayata katılmaları için bir fırsat sunacağız." dedi. "Anne İzmir'im Kart sayesinde kadınlarımız kamu kurumlarımızın sosyal imkânları ve özel sektörün sunduğu hizmetlere, özel avantajlarla ulaşabilecek. Yeni evlenecek olup sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz. 5 yıl içinde inşa edeceğimiz 50 bin sosyal konutta hiç evi olmayan yeni evli çiftlerimize öncelik verecek, özel kontenjan açacağız. İzmir'in birçok bölgesine okul öncesi de dahil olmak üzere Bölgesel Küçük Bilim Merkezleri açacağız.Çocuk üniversiteleri kurarak, çocuklarımızın ilk yaşlarda yeteneklerini keşfedecek ve ailelerimize rehberlik hizmeti sunacağız. En kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı için Milli Eğitim Bakanlığımızla anlaşarak belediye bünyesinden her okula güvenlik ve temizlik görevlileri temin edeceğiz. Anne ve babaların gönül rahatlığıyla çocuklarını teslim edecekleri 100 yeni kreşi hizmete açacağız.