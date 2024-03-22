Konutlar bir yılda tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Asrın Felaketi'nin ardından verdiği talimat ile yapımına başlanan Diyarbakır'daki deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde 6 bin 40 konut inşa edildi. Radyan temel üzerine perde beton olarak inşa edilen depreme dayanıklı konutların 2 bin 992'si hak sahiplerine teslim edildi. Diyarbakır kent genelinde 5 bin 478 ağır hasarlı binada başlatılan yıkım sürecinde bugüne kadar 3 binden fazla yapının yıkımı tamamlandı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde 621 adetten oluşan konteyner kent kuruldu. 900 kişinin yaşadığı konteyner kentte her türlü sosyal alanlar oluşturuldu.