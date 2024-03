Konya’dan Bakü’ye kadar yol yapıldı

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışının dünyada ve ülkemizde nasıl başarılı hale geldiğini anlattı. Başkan Altay, yerel yönetimlerin artık küresel düzeyde rol üstlenmeye başladığını ve bunun da giderek artacağını ifade etti. Konya için gece-gündüz çalışan, şehrin sokaklarını karış karış bilen, her fırsatta caddelerde yürüyerek vatandaşlarla hasbihal eden Uğur İbrahim Altay, kentte yapılan her projeyi de yakından takip ediyor.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya genelinde yankı uyandıran "Konya Modeli Belediyecilik" sloganının, şehrin ve ülkenin elde ettiği başarıların temelini oluşturduğunu söyledi. Altay şöyle konuştu: "Hem şehrimizde hem ülkemizde hem de dünyada elde ettiğimiz tüm başarıların temelinde; Konya Modeli Belediyecilik anlayışımız yer alıyor. Konya Modeli Belediyecilik, AK Parti'nin Gönül Belediyeciliğiyle harmanlanan bir hizmet metodudur. Konya'mız bu yönetim anlayışı sayesinde yalnızca 5 yıl içerisinde yıldızı parlayan şehirlerden biri oldu. Bu süreçte şehrimizi her anlamda imar ve ihya etmek için adeta büyük bir seferberlik başlattık." Yerel yönetimlerin sadece yerel değil, aynı zamanda küresel bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Başkan Altay, şöyle devam etti: "Yerel yönetimler, artık yerelle sınırlı kalmayarak küresel bir rol üstlenmeye başladı. Bugün artık şehirlerin küresel etkilerine şahitlik ediyoruz. Dünyanın diğer ucundaki önemli bir gelişmeyi ya da bir krizi, hepimiz yakından hissedebiliyoruz. Yani günümüzde yerellik küresel bir boyut kazanırken, küreselleşme de yerel ölçeğe indirgenmiş durumdadır."Konya'nın küresel rolünü güçlendirmek ve marka değerini artırmak için uluslararası ilişkilere büyük önem verdiklerini kaydeden Uğur Altay, "Konya için çalışmalarımızı yalnızca sınırlarımız içerisinde değil, dünya üzerinde gidebildiğimiz, ulaşabildiğimiz her yerde sürdürüyoruz. Konya'mızın uzun yıllar politikasını şekillendirecek küresel bir vizyon ortaya koyuyoruz. Konya'mız dünya genelinde 72 şehir ile kardeş şehir ilişkisi kurmuş ve 19 uluslararası birliğe üye olmuştur." ifadelerini kullandı.Altay şunları söyledi: "Aynı anda 20 farklı kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışması yürütüyoruz. Proje kapsamında; Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'yı yeniden inşa ederek şehrimizin kalbinin attığı bir mekân oluşturduk. Şehrimize kazandıracağımız önemli eserlerden olan ve maliyeti toplamda 1 milyar 550 milyon lirayı bulan 4 köprülü kavşak çalışmalarımızda sona geldik. 31 ilçemizin tamamına konforlu mahalle yolları yapıyoruz. 5 yılda 4 milyar 172 milyon lira maliyetle toplam 2 bin kilometre mahalle yolu yaptık. Bu uzunluk Konya'dan Bakü'ye uzanacak bir mesafeye tekabül ediyor. Ülkemizdeki en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan; Sille Cephaneliğini, Çumra'da 8,5 milyon metrekarelik alan üzerine yapacağımız yeni cephaneliğe taşıma projemizi tamamlamak üzereyiz. 28 ilçemize 5 yılda 25 milyar 400 milyon lirayı aşkın yatırım yaptık. Göreve geldiğimiz günden bugüne şehrimizin tamamına ise 52 milyar 842 milyon liralık yatırım yaptık."Bugün şehrimizde 130 bine yakın üniversite öğrencisi ve yarım milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bulunmaktadır. Gençlerimizin enerjisi ve potansiyeli, şehrimizin en büyük zenginliğidir. Onların hayallerini gerçekleştirmek, onlara en iyi olanakları sunmak bizim önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden bugüne gençlerimiz için tüm imkanlarımızı sarf etmeye devam ediyoruz. Ülkemiz son 22 yılda Türkiye en büyük yatırımlarla ve en büyük hizmetlerle ihya olurken Konya'mız da bu yatırımlardan nasibini alan bir şehir oldu. Kültürümüzü ve tarihimizi Konya'mızın tüm sokaklarında yaşatmak için gayret verirken ecdadımızdan kalan kadim mirasımızı bizden sonraki nesillere taşımanın çabasını vereceğiz."