Memur Sen’den Tütüncü’ye tam destek

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendika şubelerinin temsilcileri ve üyeleri Memur Sen Antalya teşkilatının düzenlediği iftarda buluştu. Kepez Moda Düğün Salonu'nda gerçekleşen iftara Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, Cumhur İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Kaan Şahin katıldı.

ÇÖZÜM SENDİKACILIĞINI ŞİAR EDİNDİK

İftar programının açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Memur-Sen hiçbir zaman milletle ve değerleri ile çatışmamıştır. Biz kendimizi milletimize borçlu hissediyoruz. Bazı sendikalar devleti kutsal, bazıları düşman olarak görüyor. Biz insanı kutsal olarak görürüz. Sendikal mücadelede kavgayı değil, uzlaşıyı, slogan sendikacılığını değil, üreten ve çözüm sendikacılığını şiar edindik" dedi.

'HERKESİN BAŞKANI DEMEKLE HERKESİN BAŞKANI OLUNMUYOR'

31 Mart yerel seçimleri ile ilgili de konuşan Başkan Miran, 2019 yerel seçimlerinden hemen sonra milletin emanet ettiği iradeyi baskı aracına dönüştürerek sendika üyelerinin belediyeden istifa ettirildiğini belirtti. Miran sözlerini şöyle sürdürdü: "Üyelerimize baskı ve psikolojik şiddet uygulayarak Memur-Sene ve temsil ettiği değerlere sistematik bir operasyon düzenlendi. Biz 26 Nisan 2019'da 2000 Memur-Sen üyesi ile Büyükşehir belediyesi'nin önünde bu durumu protesto ederek uyardık. Meydanlarda "Mart'ın sonu bahar" diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını kışa çevirmek olmuştu.Ama 5 yıl çabuk geçti. İşte yine 10 gün sonra seçim var. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Herkesin başkanı demekle maalesef herkesin başkanı olunmuyor. Ben buradan "Antalya'nın altın çağını" yaşatacağına inandığımız Hakan Başkanıma seslenmek istiyorum.Antalya Memur-Sen 26 bin üyesi,100 bin seçmeniyle gerekeni yapacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Bu duygularla hepinizi tekrar saygıyla selamlıyor, teşkilat buluşmamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Niyet hayr, Akıbet hayır" dedi.

'HAKAN TÜTÜNCÜ BAŞKAN'IN YANINDAYIZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesinin de 2019'da göreve gelerek emekçilere mobbing uyguladığını öne süren Yalçın, "Emek mücadelesini 'kucaklayacağız' diye süslü cümle kurdular ama emek mücadelesini kundakladılar. Memuru iki il arasında Türkiye'nin bir köşesinden, bir köşesine sürgüne gönderdiler." değerlendirmesini yaptı. Beş yıl sabrettiklerini ve gerçek yüzlerini gittikleri her yerde anlattıklarını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti, "Çünkü emek mücadelesini kucaklamak lazım, kundaklamak değil. Başkanım dedi ki 'Antalya'da Memur-Sen ailesi tüm bileşenleriyle, aile üyeleriyle Hakan Başkan'ın yanındayız.' Tabii ki yanında olacağız. Burada Muhittin Böcek'in mi yanında olacağız, emekçilere kan kusturanın mı yanında olacağız."

SENDİKA ÜYELERİNE 'DESTEK VERİN' ÇAĞRISI

Yalçın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Emekçilerin garantisi benim, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım" diye söz vermesine rağmen CHP'li belediyelerinin bu sözü dikkate almadığını ifade etti, "Sendika olarak üyeye, ülkeye kazandırmaya, millet iradesinin yanında durmaya, vesayetçilerin karşısında olmaya, kirli bir dalga varsa, millet iradesine karşı o dalgayı kırmaya devam edeceğiz." diyen Yalçın, ülke sevdasıyla hareket eden bir teşkilat olduklarını kaydetti. Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman memurun yanında hareket ettiğini ve haklarını savunduğunu söyledi. Salonu dolduran sendika üyelerinden emek mücadelesine katkı koymalarını ve Şube Başkanı ve yönetimlerine destek vermeleri istedi.