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Giriş Tarihi: 22.3.2024 10:24

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

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MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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