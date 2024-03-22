MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8XNhiiDDfN