MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."