Ölüm halı sahada yakaladı

Olay, dün gece saatlerinde Gümüşhane merkezde bulunan bir halı saha kompleksinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece yarısı 23.00 ile 00.00 saatleri arasında arkadaşları ile birlikte halı sahaya giden İbrahim Sağırkaya (40), maçın bitimine az bir süre kala yere yığıldı.