Tarım ve Orman Bakanlığından Bal Ormanları hamlesi! Bakan Yumaklı hedefi açıkladı

Türkiye'nin yüz akı sektörlerden biri olan arıcılığın geliştirilmesi, bal üretiminin artırılması ve çiftçinin gelirinin yükseltilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Bakan İbrahim Yumaklı, "Türk balının dünyada hak ettiği değeri yakalaması için tarım alanında arıcılarımıza her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

"ARICILIK HARİTASI YENİLENDİ"

Türkiye Arıcılık Haritası'nın güncellendiğini bildirerek, "Haritada yapılan son güncellemeler ile arıcılarımız illerin flora çeşitliliği ile bitkilerin çiçeklenme dönemlerine, bal ormanı alanları ile kovan kapasitelerine ulaşma imkanı bularak arılarını hangi bölgeye, hangi dönemde, hangi çiçek için götüreceklerini belirleyebilecekler. Bununla birlikte harita 'Tarım Cebimde' mobil uygulamamıza da entegre edildi." "

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

"Destek bizden, üretmek sizden" diyen Yumaklı, " Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) ile birlik üyesi olan veya olmayan arıcılara kovan başı destek veriyoruz. Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına 60 TL, üye olmayanlara 40 TL, bakanlığımızdan izin almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları ana arı başına 200 tl destek ödüyoruz. bal üreticilerini her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

BAL ORMANLARI SAYISINDA HEDEF 850

Türkiye'de bal üretimi ve kalitesinin artırılması, daha çok insanın bu alanda istihdam edilmesi için bugüne kadar 752 adet bal ormanı kurulduğunu söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise, " Bal ormanlarının kurulmasıyla bozuk orman alanları azaltılırken, bitki örtüsünün artmasıyla da topraklar erozyona karşı korunuyor ve bal arılarının yapacağı tozlaşma sayesinde biyolojik çeşitlilik korunuyor. Kestane, ıhlamur, akasya, ormangülü, ahlat gibi orman ağaçları ve özellikle orman örtüsünün baskın olmadığı alanlarda orman altı tabakayı zenginleştirmek için kekik, arıotu, korunga, üçgül, fiğ, püren, adaçayı, karabaş otu, nane, biberiye gibi nektar verimi yüksek ve bölgeye uyumlu bitkilerin ekimine öncelik veriliyor. Her bir bal ormanı kurulumu projelendirilerek ihtiyaca yönelik yol, su planlaması da yapılıyor. Bugüne kadar Geçmişten 2023 yılının sonuna kadar 90 bin 657 hektar alanda 963 bin 43 koloni kapasiteli 752 bal ormanı kuruluşu gerçekleştirildi. 2024 yılında ise toplam sayının 850'ye ulaşması hedefleniyor.é dedi.

ORMAN YANGINLARI NEDENİYLE ÜRETİM DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 8,9 milyon adet kovan varlığına sahip olan Türkiye'de, yıllık bal üretimi 118 bin ton, ortalama kovan başı verim ise 13 kilogram düzeyinde bulunuyor. 2002'de 74 bin ton olan bal üretimi, Bakanlık çalışmaları sonucu 2022de yüzde 59 artışla 118 bin tona, 4,1 milyon adet olan arılı kovan sayısı ise yüzde 117 artışla 8,9 milyona yükseldi. 2023 yılında ise bu rakam çıkan orman yangınları nedeniyle %2.9 azalarak 114 bin 886 tona düştü.

Anadolu'nun kendine özgü topoğrafisi, bitkilerin farklı bölgelerde yılın değişik dönemlerinde çiçeklenmesine yol açarak ülkeyi arıcılık açısından uygun bir ekolojiye sahip kılıyor. Bu yönüyle Türkiye, dünya ballı bitkiler florasının da yüzde 75'ine sahip durumda.

Çiçek (yayla balı), çam, kestane, kekik, geven, narenciye, pamuk ve ayçiçeği balları Türkiye'nin en önemli bal çeşitleri arasında yer alıyor. Türkiye'de lavantadan pamuğa, narenciyeden rezeneye kadar ticarete konu 24 çeşit bal üretimi yapılıyor.

NİÇİN KAZDAĞLARI?

800'den fazla bitki florası bulunan bölgede 70 şifalı endemik bitkinin 32'si dünya da sadece Kazdağları'nda yetişiyor. Bölgede yerinde sağım ve kontrollü arıcılık teknikleriyle Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek balları üretiliyor dünyanın birçok ülkesini ihraç ediliyor.

KAZDAĞLARI BALI'NIN FAYDALARI

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Ağrı ve sancılara iyi gelir.

Hazımsızlığa iyi gelir

Kolesterol seviyesini dengede tutar

Kasları güçlendirir

Beyinsel gelişiminizi güçlendirir

Büyüme ve gelişiminizi olumlu yönde etkiler.

Kanı temizler

Yanık yaralarının iyileşmesini sağlar

Kolesterolü düşürür ve kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardım eder

Eklemlerde iltihaplanma meydana getiren artrit hastalıklarına da iyi gelir.

Göz hastalıklarında da etkilidir.

Hücrelerin sağlıklı kalmasını sağlar.