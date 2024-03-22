Ticaret yeniden ayağa kalkıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaptığı çalışmalarla hayatı kısa sürede normale döndürdü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılaması sosyal marketler kuruldu. Sosyal marketlerden bugüne kadar 411 bin 908 kişi yararlandı. 26 bin 586 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine okul çantası, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Deprem bölgesindeki öğrencilere 2 biner TL nakdi yardım yapıldı.Büyükşehir Belediyesi bölgede yaşamın normale dönmesi için yeni ticari alan inşaatlarını da sürdüren büyükşehir belediyesi, Nurdağı'nda 233, İslahiye'de ise 91 yeni dükkânının yapımını tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Nurdağı'nda köylerdeki inşaatlarda kullanılmak üzere muhtarlara 25 bin briket, 2 bin 21 torba çimento ve 2 bin 500 ton kum hibe etti. İslahiye'de ise gelen talepler doğrultusunda 150 kamyon kum dağıtıldı.