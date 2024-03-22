Toplumun kalbine dokunan eller

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediyecilik anlayışı, sosyal belediyecilik kavramını şehirlerdeki kadın, çocuk, engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınları gibi dezavantajlı gruplara yönelik kapsayıcı politikalarıyla öne çıkarıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti belediyeleri iş birliği sayesinde, sosyal belediyecilik ilkeleriyle yönetilen dezavantajlı gruplara destek sağlanıyor. AK Parti belediyeleri, kadınların iş hayatına ve sosyal yaşama katılımını teşvik etmek için Aile Bakanlığı ile iş birliği yaparak önemli projelere imza atıyor. Kadınların iş ve aile hayatı arasında seçim yapmak zorunda kaldığı durumlarda çözüm sunan Aile Bakanlığı, 'mahalle odaklı kreş' modeli ile Türkiye genelinde 0-3 yaş arası çocuk sahibi kadınların iş hayatından geri kalmamasını sağlıyor. Ayrıca, mah alle bazlı 'aile yaşam merkezleri' modeli yaygınlaştırılarak ailelere ve çocuklara yönelik spor yaşam merkezlerinin sayısı artırılıyor. İş-yaşam dengesini göz önünde bulundurarak çocuk kreşleri, gündüz bakımevleri ve mola evlerinin sayısı artırılıyor.AK Parti belediyeleri, vatandaşı merkeze alarak ve 'önce insan' ilkesiyle hareket ederek Aile Bakanlığı'nın yaşlılar için geliştirdiği projelere destek veriyor. Toplumun yaşlı bireylerine destek olmak amacıyla başlatılan Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında, kimsesi olmayan ve kendi bakımını yapamayan yaşlılara yönelik hizmetler sunuluyor. 2023'te 35 belediye, 61 farklı proje desteğiyle 128 bin 148 yaşlıya hizmet götürdü. AK Parti belediyeleri, YADES aracılığıyla 87 bin 479 haneye ulaşarak yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı. Yaşlıların refahı için de yeni projeler planlanıyor. Bunlardan biri olan 'Tecrübe Konuşuyor' projesi ile kuşaklar arası dayanışmayı artırmak amacıyla yaşlıların tecrübelerini paylaşabilecekleri platformlar/ mekanlar oluşturulacak. Sanayi ve ticaretin geliştiği illerde "Yaşlı Yaşam Şehirleri" kurularak hem çalışma hayatının devam etmesi hem de aile üyelerinin sosyal hayata katılımı teşvik edilecek. Ayrıca, bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile gündüz yaşam merkezlerinin sayısı, kapasitesi ve niteliği artırılarak evde sağlık hizmetlerine yönelik hizmet aracı kapasitesi artırılacak.