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Giriş Tarihi: 23.3.2024 01:42

Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

İstanbul Şişli’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

AA
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'nde dün akşam yunus ekibinin virajı alamaması üzerine meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Yaralı polislerden Furkan Bor, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Furkan Bor, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan diğer polis memurumuz Faruk Furkan Keleş'in tedavisi sürmekte olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Şehit polis memuru Furkan Bor için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde saat 10.30'da resmi tören düzenlenecek.

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Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
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