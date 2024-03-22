Yıldırım'dan İzmir ziyaretinde seçim mesajları... "Değişimi Bornova'dan başlatacağız"

Eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir programı kapsamında Bornova ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Burada halkla da buluşan Yıldırım, İzmir'in, Cumhuriyetin kuruluşu kararının verildiği yer olduğunu ifade ederek "İzmir aynı zamanda Türkiye'nin ekonomi politikalarının belirlendiği yerdir. Cumhuriyet kurulmadan önce birinci iktisat kongresi İzmir'de toplanmıştır. CHP belediyesi o toplantının yapıldığı binayı yıktı, otopark yaptı. Aynı yerine aynı özellikte biz yaptık. Kim Atatürkçü? Seçimden seçime Atatürk'ü istismar edenlerle Atatürk'ün mirasını yaşatanların İzmirli tarafından görüleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ÜÇLÜ OLSUN, GÜÇLÜ OLSUN'

AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır'a destek isteyen Yıldırım, değişimin Bornova'dan başlatılacağına dikkati çekip, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cevdet Çayır 40 yıllık, yarım asırlık Bornovalı. Girmediği sokak yok, dokunmadığı hemşerisi yok. Esnafıyla, insanıyla bir numara. Tam da Bornova'ya göre. Artık İzmir'de bu yerel hizmet nasipsizliğine bir son vermenin zamanı geldi. Buna hazır mısınız Bornovalılar? O zaman değişimi Bornova'dan başlatacağız, Büyükşehir'e taşıyacağız. Büyükşehirde de yine sizin evladınız, davanızın başından beri içinde olan kardeşiniz Hamza Dağ var. Genç, çalışkan, dinamik arkadaşımız. Demek ki Bornova'da Cevdet Çayır, İzmir Büyükşehir'de Hamza Dağ, Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan. Üçlü olsun, güçlü olsun. Seçim ofisimiz hayırlı uğurlu olsun, güzel hizmetleri yapmaya vesile olsun."

AK PARTİ VE MHP ORTAK ADAYI

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak girdiklerini kaydeden Yıldırım, "Benim zamanım gibi değil. Ben tek başıma girmiştim. Adaylarımız yalnız değil. AK Parti ve MHP ortak adayı yani Cumhur İttifakı adayı olarak sahadalar. İnşallah bu sinerjiyle, güç birliğiyle artık Bornova'da bir şeylerin değişeceğini, bunun ayak seslerini duyuyorum" diye konuştu. Yıldırım, konuşmasının ardından alkışlarla birlikte açılış kurdelesini kesti.