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Giriş Tarihi: 23.3.2024 08:03

8 ilde DEAŞ operasyonu! Bozdoğan-15 operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen Bozdoğan-15 operasyonunda 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

8 ilde DEAŞ operasyonu! Bozdoğan-15 operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen Bozdoğan-15 operasyonunda 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında,
"8 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-15" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

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8 ilde DEAŞ operasyonu! Bozdoğan-15 operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
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