8 ilde DEAŞ operasyonu! Bozdoğan-15 operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen Bozdoğan-15 operasyonunda 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında,
"8 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-15" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı
8️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-15" operasyonlarında 2️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/2WpPgBKEpb