Başkan Saygılı: Savunma sanayimiz her geçen gün büyüyor

Kırıkkale'nin savunma sanayisinde Türkiye'nin kalbi noktası olması yönünde hızla ilerlediğini ifade eden Saygılı, "Bizim şehir olarak söylemimiz şudur, 'silaha adını veren şehir Kırıkkale' Şehrimizin oluşumunun asıl sebebi Makine Kimya'dır. Makine Kimya Endüstrisi fabrikaları kurularak şehrimiz oluşmuştur.

Son dönemlerde savunma sanayii alanlarında yapılan yatırımlarla da Kırıkkale'miz, savunma sanayide Türkiye'nin kalbi noktasına gelmiştir. ROKETSAN'ın da çok büyük bir yatırımı halen Kırıkkale'de devam ediyor. Silah Organize Sanayimiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor" diye konuştu.

Savunma sanayi fabrikalarında çok sayıda kişiye istihdam sağlandığını anlatan Saygılı, "İnşallah, ROKETSAN ve ROKETSAN'ın alt yüklenicileri ile birlikte savunma sanayindeki yapılan çalışmalarla Kırıkkale'deki gençlerimize istihdam kapısı olmaya devam edecek. Kara kuvvetlerinin mühimmat depoları da Kırıkkale'de, Tugayımız var.

Jandarma da Kırıkkale'yi seçti. Jandarma Genel Komutanlığımız, Lojistik Komutanlığı bünyesinde 15 bin dönümlük arazi üzerine büyük bir tesis kuruyor. Bu manada da şehrimize ciddi bir katkı sağlayacak" dedi.