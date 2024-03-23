Çetinler Suç Örgütü soruşturmasında 63 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde Mahzen-15 operasyonları düzenlendi. Kasten öldürme, yaralama, işyeri kurşunlama, yağma gibi suçlardan takma isimlerle uyuşturucu ticareti yapan Çetinler Suç Örgütü çökertildi.

109 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çeşitli suçlardan haklarında soruşturma yürütülen ve pablo, hayalet, happy, çizgi, arap gibi isimlerle uyuşturucu madde satışı tezgahı kurarak satışını gerçekleştiren Çetinler Suç Örgütü'ne yönelik 19 Mart 2024 günü 109 farklı adrese yapılan eş zamanlar operasyonlar sonucu 75 şüpheli yakalanırken, 30 şüphelinin cezaevinde ve 2 şüphelinin askerde olduğu tespit edildi. Operasyonlarda yüklü müktarda uyuşturucu madde, 5 tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

63 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Firari şüphelileri yakalama çalışmaları devam ederken gözaltına alınan şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık 67 şüpheliyi tutuklama, 7 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik, sorgularının ardından 63 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.