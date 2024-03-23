Cumhur İttifakı Başkan Adayı Gültak: Yaptıklarımız yeni dönemde yapacaklarımızın da teminatıdır

Mersin'de seçim kampanyasını sürdüren Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Ali Can ile parti yetkililerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara bayrak hediye eden Başkan Gültak, bir talep ve şikayetleri olup olmadığını sordu.

Başkan Gültak, düzenlenen halk toplantısında vatandaşlara hitap ederek, 31 Mart'ta yapılacak seçimde seçmenlerden destek talep etti. Ziyaretinde, mahalleli gençlerin yaktığı meşalelerle karşılanan Başkan Gültak, Akdeniz'i değiştiren hizmetlerin yanı sıra, özellikle barışın, kardeşliğin ve huzurun mimarı olduklarının söyledi.

"HALKIMIZIN DESTEĞİYLE KALDIĞIMIZ YERDEN HİZMETLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Gültak, "Halkımız arasında asla ayrımcılık yapmadık, kimseyi ihmal etmedik, ötekileştirmedik. Uzak veya yakın, hizmet ihtiyacı duyan tüm mahallelerimize ulaşıp hizmet verdik, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırdık. Kadınlar, gençler ve çocuklarımız için meslek, eğitim, kültür, sanat ve sporda farklı proje ve uygulamaları hayata geçirdik. İşte şimdi 5 yıllık emeğin ve çabanın hasadını toplama zamanı geldi. İnanıyorum ki 31 Mart'ta yapılacak seçimde halkımızın çoğunluğunun desteğini alarak yeniden seçileceğiz ve kaldığımız yerden Akdeniz'e hizmet vermeye, ilçemizi değiştirmeye, dönüştürmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"5 YILDA YAPTIKLARIMIZ YENİ DÖNEMDE YAPACAKLARIMIZIN DA TEMİNATI"

Kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere bir yandan Akdeniz'i geleceğe hazırlayan projeleri, diğer yandan vatandaşlara kent yaşamının konforunu sağlayan hizmetlere yenilerini ekleyip hızlandıracaklarının altını çizen Başkan Gültak, "Halkımız her şeyin en güzeline layıktır. Kentimize yeni eğitim, kültür ve spor tesisleri kazandıracağız. Hizmete açacağımız yeni kültür ve sanat evleri ile daha çok kadına ulaşıp meslek ve iş sahibi yapacağız. Daha çok gencimizin lise ve üniversite sınavlarına hazırlanabilmesi için yeni imkânlar sunacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize yeni park, bahçe, yeşil alanlar ve spor tesisleri kazandıracağız. Akdeniz'de 5 yıllık ilk dönemimizde yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yeni dönemde Akdeniz'i şaha kaldıracak yeni hizmetler, proje ve yatırımlarla geliyoruz" dedi.

"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ YANSITAN MECLİS ÜYELERİMİZLE GELİYORUZ"

Yeni meclis üyesi adaylarının da toplumun tüm kesimlerini yansıtan kişilerden oluştuğunu kaydeden Başkan Gültak, "Meclis üyesi adaylarımız arasında Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ve Yörük'ü var. Hepsi birbirinden değerli kardeşlerimiz var listemizde. Bu nedenle 31 Mart'taki seçimde hem bana hem de bu kardeşlerime oy verin ki daha güçlü olalım, halkımıza ve ilçemize sunacağımız hizmet ve yatırımları önümüze hiçbir engel çıkmadan hızlı bir şekilde hayata katalım" diye konuştu.