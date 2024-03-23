Cumhur İttifakı Toroslar Başkan Adayı Dr. Öz: Gençlerle Toroslar’ı spor, kültür ve sanat merkezi haline getireceğiz

Mersin'in Toroslar İlçesinde yaşayan sporcu gençlerle bir araya gelen Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkan Adayı Dr. Ali Öz, gençlere projelerini anlattı, destek istedi. Etkinliğe AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser ve Toroslar Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Tugay da katıldı.

"Size söz veriyorum, Toroslar'ı birlikte yöneteceğiz"

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Dr. Ali Öz, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde sporcu gençlerle bir araya geldi. Öz, "Toroslar'da en çok ilgiyi kadınlardan gördüğümü düşünüyordum. Onun sebebini de hekimlik dönemimde insanların kalbine ve yüreğine dokunmama bağlıyordum. Ancak bugün burada sizlerden gördüğüm ilgi karşısında duygulanmamak mümkün değil. Toroslar'ın birbirinden cevher gençleri, sizlerle yol yürümekten gurur duyuyorum. Sizlere söz veriyorum, sizinle birlikte Toroslar'ı spor, kültür ve sanat merkezi haline getireceğiz. Toroslar'da gençler bizden ne istiyorsa hepsini gerçekleştireceğiz" dedi.

"TOROSLAR'DA SPOR DOLU BİR YAŞAM"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü hatırlatan Öz, "İlçemizin spor tesisleri açısından hak ettiği düzeyde olmadığı bir gerçektir. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kullanabileceği ve aynı zamanda sosyal alanlar olarak kullanılacak yeni kompleks kuracağız. İçerisinde açık yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol, voleybol, atletizm ve futbol sahaları olan Mersin'in en büyük spor tesislerinden birini Toroslar ilçemize kazandıracağız. Toroslar'da spor dolu bir yaşam inşa edeceğiz. Bunu da meclis üyesi listemizde bulunan genç meclis üyelerimiz ve siz gençlerin desteğiyle yapacağız" şeklinde konuştu.

"KÜLTÜR VE SANATIN GÜNEŞİ TOROSLAR'DAN DOĞACAK"

Gençlere çok önem verdiğini ve gençlerin mutlaka desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Öz, "Mevcut tesislerin yetersiz kalması nedeniyle, ilçemizin Mersin'de kültür sanat alanında hak ettiği seviyeye ulaşması, gençlerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, yetenekli gençlerin desteklenmesi, ilçemizin kültür sanat alanında çekim merkezi olması için modern ve kaliteli bir kültür sanat merkezi kazandıracağız. Toroslar'ı öyle bir anlayışla yöneteceğiz ki Türkiye'de örnek olacağız. Kültür ve Sanatın güneşi Toroslar'dan doğacak. Toroslar'ı başta gençler olmak üzere, sonrasında ise kadınların ön planda olduğu bir anlayışla yöneteceğiz. Kısacası Toroslar'ı hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.