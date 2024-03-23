Gençlik ve Spor Bakanı Bak Muğla’da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Muğla'ya geldi. Ziyaretlerine Fethiye'den başlayan Bakan Bak, gençlerle bir araya geldi. Fethiye'ye yapılacak spor yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Osman Aşkın Bak, 10 bin kişilik modern bir stadyum yapılacağını ifade etti. Bak, Fethiye'den sonra Dalaman'a geçerek spor ompleksinde çeşitli branşlarda eğitim alan sporcularımızın antrenmanlarını izledi.

Sporcularımız ile muhabbet eden Bak, kendi yeteneklerini de sergileyerek keyifli ve güzel anların ortaya çıkmasına vesile oldu. Bakan Bak'ın Muğla programı Marmaris'te devam edecek.