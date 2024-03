İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok

Amasya'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Amasya Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından esnafları ziyaret eden Bakan Yerlikaya, esnafa bol kazançlar, hayırlı işler diledi. Daha sonra AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık'ın seçim ofisini ziyaret eden Bakan Yerlikaya Türkyie'nin terör örgütleri ile yürüttüğü kararlı mücadelenin altını çizdi.

Bakan Yerlikaya burada yaptığı konuşmasında, "Başta bölücü hain terör örgütü olmak üstüne. Tüm terör örgütlerinin tamamının nefeslerini kesip ya etkisiz hale getiriyoruz ya da götürüp adalete teslim ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize her zaman söylediği bir talimatı var. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaksınız diyor. Dinlemek yok. Devamlı çalışacaksın çünkü bizim milletimiz onları ülke içinde de, ülke dışında da hiçbir şekilde istemiyor. O yüzden terör neredeyse, ülke içindeyse onun gidiyoruz. Ülke dışındaysa o pençe harekatlarıyla biliyorsunuz onlara göz açtırmıyoruz. Açtırmamakta da Allah'ın izniyle karar veririz. Sırtını kime dayasa dayasın. Terör örgütü. Umurumuzda değil. Ama bir terör örgütü mensubu veya kendileri veya sözde liderleri kim bizim aziz milletimize yan bakmaya cüret ediyorsa biz de onlara düz bakacak değiliz. İşte ikinci olarak ikinci olarak suç işlemekte kibirlenenler. Kim bunlar ya? Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle şehir eşkıya alın. Organize suç örgütleri, kitap atları da bu. Atları basın, ne olursa olsun. Biz onların kibirlerine kibir verip sadaka veriyoruz. Ama nasıl yapıyoruz bunu? Biz hukuk devletiyiz. Biz insan hakları diyoruz. Çünkü bizim devletimizin medeniyet değerlerinden gelen 2 bin 200 yıllık tarihinde bizim kodlarımızda bunlar var. Devletten, milletten, devlet ve millet iradesinden daha güçlü kim olabilir ki? Kim olabilir? Olamaz. Olamadığı için göreve ilk başladığımız günden bu yana seksen bin valimize, emniyet ve jandarma müdürlerimize ve merkezdeki karargahtaki arkadaşlarımıza bakın iyi dinleyin. Aynen şu talimatı verin. Ve her zaman da söyleyeceğim. Vatandaşlarımızın bildiği ve siz vatandaşlarımızın bildiği bir organize suç örgütüyle ilgili yerel, bölgesel ne olursa olsun. Halen savcılarımızla beraber bir takım ruhuyla hukuk içerisinde planlı, projeli, fiziki, teknik takip yaparak bunları en kısa zamanda eğer adalete teslim etmezseniz işte ben sizi orada durdurmam diyorum. Değerli kardeşlerim. Peki o günden bugüne onayla ne oldu bundan? 421 organize suç örgütü yakalandı. Götürüp adalete teslim edildi.

Kanun hepimizin yürüyeceği istikameti belirliyor. Hepimiz siz biz hepimiz ona uyuyoruz. Ama kim ya da kimler kanundan daha güçlü olduğunu halen düşünmeye cesaret ediyorsa bekleyin iki, üç veya dört aylık zamanı kaldı. Merak etmeyin. Kardeşlerim. Üçüncü olarak da zehir tacirleriyle uğraşıyoruz. Gençlerimizi, vatandaşlarımızı hayatlarını zehreden kim varsa en büyüğünden sokak satıcısı olan en küçüğüne varıncaya kadar bilin ki biz onların hayatını zehretmeye kararlıyız. Onlara nefes aldırmayacak. Aldırmıyorum. Bakın buraya gelmeden valilikte konuştuğumuz valimiz emniyetle jandarmamızla bu konuların her birine kısa da olsa görüştük. Hasbıhal ettik, talimatlarımızı verdik. Bakın, gittiğim her yerde bunu söylüyorum, şimdi size de söyleyeyim. 112'yi biliyorsunuz. Bir de bizim "UYU-MA" aplikasyonumuz var. Burada özellikle annelerimize, hanım ablalarımıza bakarak söylüyorum. Evet biz ailenin reisiyiz ama şimdi beyleri duymasın. Bu işi yüzde doksan doksa sizin burada kalıyor. O yüzden biz her zaman anneler bilir diyoruz. Yavrularımızla ilgili, gençlerle ilgili lütfen ama lütfen. Veya dışarıda duyduğunuz, bildiğiniz bir şey varsa özellikle uyuşturucuyla. 112'yi arayın, isim vermiyorsunuz. Biz doğru olup olmadığını araştırmadan yüzde 100 doğrudur gözüyle bakıyoruz.

Son olarak da değerli kardeşlerim düzensiz göç yani ülkeye girişi, ülkede kalışı ve çıkışı yasal olmayan yabancılarla ilgili bunları ne yapıyoruz biz? Alıp ülkelerine geri götürüyoruz. Ama bunlara cesaret veren göçmen kaçakçısı organizatörlerine nefes aldırmıyoruz. Onu söyleyeyim. Ve gelelim günlük suç yani asayiş suçlarıyla ilgili. Hemen tamamlıyorum. Mallara karşı işlenen suçlarla ilgili küçük bir örnek vereyim size. Ocak, Şubat, Mart 15, 2024'ün bu 75 günlük süre içerisinde 2023'ün aynı 75 günlük dönemiyle kıyaslandığı zaman evden hırsızlık bir önceki yılın ortalaması günlük 162'yken şu anda 2024'ün ilk 75 gününde bunu şimdilik 98'e düşürdük. Bakın her gün takip ediyoruz. Her gün söylemek istediğimiz şey şu. Tüm suç türleriyle karşı. Organize olsun olmasın. Küçük olsun, büyük olsun. Ayrımı yapmıyoruz. Yapamayız. Eğer bir yerde bir suç varsa onun önlenmesi veya yakalanmasıyla ilgili bizim o temel görevimizi bütün arkadaşlarımla beraber, içişleri ailesiyle beraber, biz birbirimizle ve kendimizi kendi dönemimizle beraber yarış yapmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü sizlerden öyle güzel destek ve dua ediyoruz ki biz bunun devamına yarayız." dedi.