İstanbul’da kaza sonucu şehit olan polis memuru, Bingöl’de son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'ndeki bir tünelde meydana geldi. Polis Memuru Furkan Bor, motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayarak beton bloğa çarptı. Kaza sonucu Furkan Bor ve yanındaki meslektaşı Faruk K. yaralandı. Diğer polislerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak Furkan Bor yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bingöl'de düzenlenen cenaze töreninde konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, "3 gün arayla aynı köyden ikinci şehidimizi uğurlayacağız. Bingöl, bu ülkedeki birliğin, beraberliğin simgesi olmuş bir ilimiz. Bugün değişik statüdeki 384'üncü şehidimizi defnedeceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Bingöl bu ülkenin birliği, bütünlüğü için yakışanı yapıyor bugüne kadar. Bundan sonra da yapmaya devam edecek" dedi.

Cenaze namazının ardından şehit polis memuru Bor, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bor, merkeze bağlı Küçüktekören Köyü Aşağı Küçüktekören köyü Zeynep Mezrası aile kabristanında toprağa verildi.

Düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, şehidin ailesi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.