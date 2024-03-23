Özgür Özel memleketinde beklediği ilgiyi görmedi! CHP Manisa Mitingi’nde meydan boş kaldı

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da bugün miting düzenledi. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalık bekleyen Özgür Özel'in hayalleri suya düştü. Meydan boş kalırken, Özgür Özel beklediği ilgiyi memleketinde bile göremedi. Miting alanının boş hali fotoğraf karelerine yansıdı. Çekilen görüntülerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dinlemek üzere bölgeye giden vatandaşlarının sayısının oldukça az olması dikkat çekti. Az sayıdaki vatandaşların boşluklar bırakarak alana dağıldığı görüldü.