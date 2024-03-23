Şehit ve gazi yakınlarına vefa ataması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarına 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız her zaman 'şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizden bize emanettir' der. Bu emanetlere sahip çıkmak ise bizim boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir" diye konuştu. Törende konuşan Göktaş, 2002 yılına kadar yalnızca terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerinin yakınlarına ve gazilere tanınan istihdam hakkının kapsamını genişlettiklerini anımsattı. Göktaş, "Bugün yaptığımız 591 atama ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901'e ulaşmış olacak" dedi.