Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 23.3.2024 10:50 Son Güncelleme: 23.3.2024 11:12

SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesinde tespit edilen 12 terörist etkisiz hale getirildi.

AA
SON DAKİKA | Irak’ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

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SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
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