DEAŞ’a darbe üstüne darbe vuruldu! Bin 316 operasyon gerçekleştirildi, 2 bin 733 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Konya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli, Afyonkarahisar'da 4 şüpheli, DEAŞ terör Ankara'da 13, Düzce'de 1, Eskişehir'de 3, Gaziantep'te 2, İzmir'de 10, Konya'da 4 şüpheli yakalandı.

BİN 316 OPERASYON DÜZENLENDİ

1 Haziran 2023-23 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam bin 316 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 733 şüpheli yakalandı. Bunlardan 692'si tutuklanırken, 529'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

"TEK BİR HEDEFİMİZ VAR"

Operasyonlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.