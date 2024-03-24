Erzincan’da PKK/KCK terör örgütü mensubu aranan 1 şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında PKK/KCK "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan M.A isimli şahıs Erzincan Emniyet ekiplerince yakalandı. Yakalanan M.A isimli şahıs gerekli işlemlerin akabinde Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



Erzincan İl Emniyet Müdürlünden yapılan açıklamada; Vatanımızın bütünlüğünü ve Milletimizin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı yaptığımız operasyonlara aynı kararlılıkla devam edilecektir" denildi.