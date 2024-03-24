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Giriş Tarihi: 24.3.2024 15:04

Erzincan’da PKK/KCK terör örgütü mensubu aranan 1 şahıs yakalandı

Terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Erzincan Polisi PKK/KCK “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsı yakaladı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da PKK/KCK terör örgütü mensubu aranan 1 şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında PKK/KCK "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan M.A isimli şahıs Erzincan Emniyet ekiplerince yakalandı. Yakalanan M.A isimli şahıs gerekli işlemlerin akabinde Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlünden yapılan açıklamada; Vatanımızın bütünlüğünü ve Milletimizin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı yaptığımız operasyonlara aynı kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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Erzincan’da PKK/KCK terör örgütü mensubu aranan 1 şahıs yakalandı
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