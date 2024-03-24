Kağıthane Yeşil Vadi’nin 3. etabı hizmete açıldı

Kağıthane'de yapımı tamamlanan Yeşil Vadi Yaşam Alanı'nın 3. etabı ve Kampüs Bahçe düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Kağıthane Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Mevlüt Öztekin, 5 yıl boyunca verdikleri sözlerin hepsini yerine getirdiklerini söyledi. Ayrıca üzerine yeni projeler koyarak 100'den fazla eseri hayata geçirdiklerini belirten Öztekin, projeleriyle ilgili şu bilgileri verdi: Sadece burada bulunduğumuz alan Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolunun 3. etabı. 1. etabını Kağıthane Belediyesi'nden şu anki Hasbahçe alanının sonuna kadar yaptık. 2. etabı bu viyadüğün altına kadar getirdik ve son etabını da buradan Vadi İstanbul Camii'nin olduğu yere kadarki bölgenin de bugün açılışını yapıyoruz. Toplamda 30 dönümlük bir alandan bahsediyorum. Vadinin iki tarafını da biz yapacaktık, İBB dedi ki, 'Siz yapmayın, biz yapalım.', 'Tamam, bir tarafı siz bir tarafı biz yapalım' dedik. Hızlı şekilde tamamlamak istedik. Biz 6 kilometrelik yolu bitirdik. Büyükşehir Belediyesi daha 800 metrelik alanı bitiremedi ve hala çalışma devam ediyor. Önemli olan dertlenmek, hizmet etmek.Kağıthane'ye bir sürprizimiz var. İnşallah Kağıthane Tabiat Parkı'nı 4 milyon metrekarelik alanı da ilçemize kazandıracağız. Otoparklar, kapalı pazaryerleri, çocuk bahçeleri, yeşil alanlar, millet kıraathaneleri gibi birçok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz.