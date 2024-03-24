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Giriş Tarihi: 24.3.2024 12:36

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK’lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

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MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz!
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