Murat Kurum’un 1 Nisan’da ilk durağı Eyüpsultan olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Kurum, trafik çilesi ve deprem endişesi gibi birçok sorunu olan İstanbul'da insanların kırgın, yorgun ve üzgün olduğunu söyledi.

Vatandaşın yerel yönetimden yol, su, kanalizasyon, deprem endişesinin giderilmesi, trafik sorunlarının çözülmesi, sokak hayvanları korkusunun giderilmesi, spor yapacağı alanlar, kadınların istihdamına katkı sunacak adımlar beklediğini belirten Kurum, bu sorunları çözmek için irade ortaya koyulması gerektiğini, algıyla değil de vazife bilinci ve fedakarlıkla sorunların çözülebileceğini vurguladı.