AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın: Para gelmiyor koca bir yalan

Büyükşehir belediyelerinin son 5 yılda gerek İller Bankası'ndan, gerekse Maliye ve Hazine kaynaklarından aldığı payları bir döküm halinde ortaya koyarak analizini yapan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın 'Hani her başları sıkıştığında Ankara bizi cezalandırıyor, para göndermiyor' Hakkımızı alamıyoruz' diye ağlıyorlar ya; o da yalan tembelliklerini, iş bilmezliklerini saklamak için arkasına sığındıkları koca bir yalan' diye konuştu.

Yerel yöneticilerin patlayan boruları, akmayan suları, geçilmeyen yolları, yapılmayan kanalizasyonları 'Para gelmiyor' diyerek izah etmeye çalıştığını belirten Ayaydın, rakamların yerel yöneticileri yalanladığını söyleyerek şu tespitleri yaptı, "2019-2023 yıllarını kapsayan son 5 yılın büyükşehirler bazında dökümü var elimde. Muğla'ya son 5 yılda 12.2 milyar lira para göndermiş Ankara. Bu paranın 3.8 milyar lirası ilçe belediyelere, 8.4 milyar lirası da Büyükşehir Belediyesi'ne ödenmiş. Mevcut Başkan, Muğla'ya 6 milyar 691 milyon liralık yatırım yapıldığını vurgulayan afişler bastırmış, bununla övünüyor ya.

Oysa sadece son 5 yılda merkezi yönetim bütçesinden kendisine 8.4 milyar liraya yakın kaynak aktarılmış. İlçe belediyelere aktarılan kaynakla birlikte bu rakam 12.2 milyar lirayı geçiyor. Yani başkanlığı döneminde yapılan yatırım miktarı şehre gelen paranın ancak yüzde 50'si kadar.

Sonra da bankada paramız var diye övünüyorlar. Yahu sen yatırım kuruluşu musun? Bankada para biriktirerek üyelerine kar payı mı dağıtacaksın?

Gelen parayı kullan, hizmet götür. Hem hizmet etmiyorsun, hem para gelmiyor diye ağlıyorsun ancak bir taraftan da kasada paramız var diye övünüyorsun. Senin hemşehrin susuzluk çekiyor. O parayla mesela gidip Ekinambarı projesini yapsan, deniz suyunu arıtacak tesisi kursan, bu yaz Bodrum, Menteşe susuzluk çekmezdi. Ama tembelsiniz, vizyon sahibi değilsiniz. Şimdi büyükşehire aday rakibimin belediye başkanı olduğu Bodrum'a 5 yılda 608 milyon lira para gitmiş. Bodrumlular hizmet görüp, mutlu olmuş mu? Cevap Bodrum için de kocaman bir hayır."