Başkan Saygılı’dan ilçeleri dolaşan CHP Genel Başkanı Özel’e: Yıllardır ne yaptıklarının hesabını neden veren yok?’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de ilçeleri dolaşması ile ilgili AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, ''İzmir kamuoyu; CHP'nin Adaylarına; 'Daha önceleri neredeydiniz?' diye soruyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel; İzmir'i yol ederken, miting yapmak yerine, ilçeleri dolaşıp merkezi idareyi ve Cumhur İttifakı Belediyelerini karalamaktan öteye gidemiyor. Ya adaylarımızı kötülüyorlar ya da o bildik cezalandırma dizelerini tekrar ediyorlar.

Ancak kendisine sormak lazım; görüyor, izliyoruz; 25 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerin çoğunda uzun yıllar yerel idareyi elinde bulunduran CHP; her yerde yeni projeler açıklıyor. Açıklıyor açıklamasına da; yıllardır ne yaptıklarının hesabını neden veren yok! 'Bizim de İzmir'in gelişmesinde bir tuzumuz var.' diyen; 'Şurada dikili ağacımız var.' diyen neden yok? Varsa yoksa 'Yapacağız, edeceğiz.' 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.' derler. İzmir'in derdini, yükünü büyükşehir ölçeğinde de ilçelerde de sırtlanamayan; şehrimiz için CHP'ye tepkiler artık halkımızdan geliyor. Diğer siyasi partilerin, rakiplerinin muhalefet etmesine gerek kalmıyor. Şimdi sormak gerekir; 'Ne yaptınız da ne vaat ediyorsunuz?' Hem İzmir hem belediye yönetimiyle bir enkazın altında bıraktığınız İzmirliler, artık size inanmıyor…"