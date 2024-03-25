Birinin okulu, diğerinin villası kaçak çıktı

Bursa'da CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey'in Nilüfer'deki özel okulu, Mudanya Belediye Başkan adayı Deniz Dalgıç'ın ise Mudanya'daki lüks villası kaçak çıktı. Bozbey'e ait okulun eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey'in üzerine olduğu, yapının sonkatının kaçak olarak çıkıldığı için 44 Milyon TL ceza kesilerek mühürlendiği öğrenildi.Mudanya Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Deniz Dalgıç'a ait Bademli'deki villaya da projede olmayan ek yapılar nedeniyle "kaçak yapı zaptı" tutuldu. Kaçak kısmın yıkılması için süre verildiği belirtildi. Her iki isme de, aday gösterilmeyen CHP'li Belediye Başkanları kaçak cezası kesti.