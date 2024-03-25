CHP’li belediye başkanı Faruk Demir’in üretim düşmanlığı

Ardahan Belediye başkanı Faruk Demir, Serhat Kalkınma Ajansı ( SERKA) desteğiyle yaptırılan ve eşinin işletmeciliğini yaptığı Bungalov Evler mevkinde sosyal medya üzerinden bu akşam Ardahan'a gelecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye seslendi. Demir, zaten şehir dışında olan beton santrallerin şehir dışına çıkarılmasını talep etti. CHP'li başkan Demir, AK Parti belediye başkan adayı Yunus Baydar'ın Sugöze köyündeki işletmesine de kafayı takarak ahırın kilometrelerce uzak olduğu hastane yakınlığı nedeniyle kaldırılmasını istedi. Demir, "Düşünseniz ameliyat olmuşsunuz, dışarı çıkıyorsunuz ve karşıda Yunus Baydar'ın ahırını görüyorsunuz" dedi.

Belediye başkanı Demir, bu tutarsız ifadelerle kalmayıp Baydar'ın köyde hayvancılık yaptığı için ve ülke ekonomisine katkı yaptığı için sicilinin iyi olmadığını söyledi. Belediye başkanı Faruk Demir'in akılara durgunluk veren, bu tutarsız ve gerçeklerle ilgisi olmayan ifadeleri sosyal medyada çok sayıda vatandaşın tepkisine neden oldu.

Demir, yaptığı canlı yayında tam adı Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olmasına rağmen, küçümseyici ifadeler kullanarak " Aynı zamanda sığır birliği başkanı da olan Yunus Baydar " diye ifadeler kullanması da gelen tepkiler arasında yer aldı.

EKMESİ YOK BİÇMESİ YOK YEMEĞE ORTAK BAŞKAN

Özelikle Demir'in Baydar'a yönelik eleştirilerine tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Faruk bey, Ardahan'da kendinize ait bir eviniz bile yok. Yarın seçimi kaybettiğinizde çantanızı alıp gideceksiniz. Sizin sofralarınıza gelen peynirde, yağda, süte sizin sığır başkanı diyerek küçümsediğimiz Yunus Baydar'ın alın teri var. Yunus Bey ekin ekiyor, köyün merasında hayvancılık yapıyor. Bunun neresi kötü ki birde gülerek anlatıyorsunuz. İnsaf, keşke sizinde burada bir işletmeniz olsaydı, o zaman emeğin, alın terinin ne demek olduğunu anlardınız" diye tepkide bulundular.