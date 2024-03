Çocuk Hakları Platformu Dünya Yetimler Günü’nde zulüm gören çocuklara dikkati çekti

Merhamet ve iyilik mevsimi ramazan ayında çocuklara ve Gazze halkına yapılan bu zulme dikkat çekmek için "Çocuklar için Yola Çık" sloganıyla hareket eden Yetim Vakfı, İHH, Yeryüzü Çocukları Derneği ve Hukukçular Derneği ortak basın açıklaması yaptı. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen basın toplantısında Yetim Vakfı Akademi Topluluğu'nun hazırladığı "Filistin'de Çocuk Olmak" başlıklı rapor sunuldu.

YETİM ÇOCUKLAR İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından her yıl Ramazan ayının 15'inci günü, "Dünya Yetimler Günü" olarak anıldığını belirten Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz , Dünya üzerinde yaşayan 1 milyar çocuğun; yetim, öksüz ve sosyal yetim statüsünde olup çok boyutlu yoksulluk içerisinde bulunmasından bahsederek, "Her çocuğun eğitim alabilmesi, sağlık ve sosyal imkânlardan faydalanabilmesi, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmesi, anne babasıyla ve yakınlarıyla yaşayabilmesi, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olması, akranlarıyla koşup oynayabilmesi, ailesinin maddî-manevî bütün imkânlarından istifade edebilmesi en doğal hakkıdır." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN HER BİRİNDEN SORUMLUYUZ"

15. Ramazan Dünya Yetimler Günü'nün önemine dikkat çeken Murat Yılmaz insan olarak üzerimize düşen sorumluluğun büyüklüğünü şu sözlerle anlattı:"Eğer dünyanın bir yanında bombardıman altında çocukların varlığını duyduysak, artık onların vebalinden sorumluyuz. Kamplara kapatılan çocukların meçhul geleceğinden, açlıktan hayatlarını kaybeden çocukların ıstırabından, gecenin karanlığında bir karton üzerine kıvrılan çocukların gördüğü kâbuslardan, yetişkin insan muamelesi görerek saatlerce çalıştırılan çocukların sırtındaki terden... Tek tek her birinden sorumluyuz. Ve tekrar söylemek gerekirse, Dünya Yetimler Günü, bize bu sorumluluklarımızı hatırlatması açısından, senede bir kez değil, mana itibariyle her gün ifa edilmesi gereken önemli bir gündür."



"DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SOYKIRIM YAŞANIYOR KINAMAKTAN ÖTEYE GİDİLMİYOR"

76 yıldır devam eden İsrail işgalinde, özellikle 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen soykırımda katledilen binlerce çocuk olduğunu, hayatta olan çocukların da psikolojik desteğe muhtaç bir şekilde yetim bırakıldığını hatırlatan Yılmaz "Başta İslam ülkeleri olmak üzere kınamanın ötesine geçilmediği için işgalci organizasyon bundan cesaret bularak daha da çirkinleşiyor. Batının değer olarak kabul ettiği ve BM'nin temel kuruluş felsefesi sayılan metinlerin tamamı yine başta ABD, İngiltere, Almanya, Fransa olmak üzere batılı ülkelerin destekleriyle dünyanın gözleri önünde 7 Ekimden bugüne defalarca yok sayıldı! Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Soykırım Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi'ne atıfla İnsanlığa Karşı Suçlar, Cenevre Sözleşmeleri sadece kâğıtlar üzerindeki değersiz metinler haline geldi." Dedi.

"ÇOCUK HAKLARI PLATFORMU OLARAK ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE BAŞVURACAĞIZ"

Çocuk Hakları Platformu deklarasyonunu açıklayan Avukat Betül Zulal Topal, "Gazze'deki soykırıma uğrayan ve dünya çocuk hakları için deklerasyonumuzu açıkladık. Çocuk hakları Platformu olarak Gazze'yle birlikte Dünya çocuk hakları ihlalleri için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurularda bulunacağız. Bu çocuk hakları ihlallerinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin gündeminde olması gerekir. Dünya çocuk hakları sözleşmesinin dünya devletlerinde yetersiz kaldığını görüyoruz. Yeryüzündeki tüm çocukların hakları için yola çıkıyoruz" dedi.

"AVUSTURALYA'DA ULUSLARARASI HUKUKÇULARLA GAZZE İÇİN DESTEK GURUBU KURDUK"

Toplantıya Avusturalya'dan katılan Avukat ve Şan sanatçısı Ayşe Göknur Seval, "Biz Avusturalya'da aramızda uluslararası avukatlarında bulunduğu Gazze için bir destek grubu kurduk. İki çocuk annesiyim bir anne olarak gecem gündüzüme karıştı. Gazze'deki çocuk ölümleri bizi çok kötü etkiliyor. Gazzede İsrail çocuklara karşı savaş açmış. Hukuk ve yasalara saygı duymayan iki yüzlü bir devlet. Burada ABD'nin savunma gücüyle bu katliamı yapıyor. Müslüman alemi ise Türkiye'nin bir şeyler yapmasını bekliyor. Bizler Avusturalya'dan çocuklar için bir şeyler yapmak için yola çıktık. İsrail'in bu soykırımdan yargılanması için çalışacağız" dedi.