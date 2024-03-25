Cumhur İttifakı adaylarının gövde gösterisi 31 Mart’ta hizmet sayfası açılacak

Adana'da Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir ve 4 merkez ilçe belediye başkan adayları Büyük Seyhan Buluşması'nda gövde gösterisi yaptılar. Sucuzade Kent Meydanı'nda gerçekleşen buluşmaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu, Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar, Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler, Sarıçam Belediye Başkan adayı Bilal Uludağ ile AK Parti ve MHP'nin il başkanları, yönetim kurulu üyeleri, partililer ve yaklaşık 8 bin kişi katıldı.

DERS VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Büyük Seyhan Buluşması'nda konuşan Ömer Çelik, 31 Mart yerel seçimine az süre kaldığını hatırlattı, Cumhur İttifakı'nı sandıklarda zaferle buluşturacaklarını söyledi. Gençlerin demokrasi ve özgürlükle anılması gerektiğine dikkat çeken Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Türkiye'de gençler bir darbe yapsa ben o darbeye teslim olurum' diyor. Gençliği anmak için aklına gelen tek şey, gençlerle darbeyi yan yana anmak. İşte bizim mücadele ettiğimiz, karşımıza aldığımız zihniyet budur. Biz darbe zihniyetinin karşısında olmayı sürdüreceğiz. Vesayetle Türkiye'nin demokrasisini ve özgürlük düzenini bozmak isteyenlere, birlik ve beraberliğimize göz dikenlere her seçimde ders verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi.

HİZMET SAYFASI AÇACAĞIZ

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, "Allah nasip ederse 31 Mart'ta Adana'da yepyeni bir sayfa açılacak. Bu sayfanın ismi hizmet sayfasıdır. Adana 5 yıldan beri mahrum kaldığı hizmetlere kısa sürede kavuşacak" derken Seyhan adayı Erdal Hatipoğlu ise, "Bu kardeşinize görev tevdi edildiği günden bu yana gece gündüz demeden Seyhan'ın 96 mahallesinde Cumhur ittifakıyla omuz omuza vererek kapı kapı geziyoruz. Elini sıkmadığımız, gönlünü almadığımız tek bir vatandaşımız kalmadı. Bizleri bağrınıza bastınız. İnşallah bizler de göreve geldiğimizde Seyhan'da yaşayan 850 bin vatandaşımızı bağrımıza basacağız" dedi.

KADINLARLA GÜÇLENECEĞİZ

Cumhur İttifakı'nın Yüreğir adayı Dr. Halil Nacar da, "Allah nasip ederse 31 Mart'ta 5'i 1 yerde Çukurova'da, Sarıçam'da, Yüreğir'de, Seyhan'da, Büyükşehir'de ve bütün ilçelerimizde inşallah Cumhur ittifakı kazanacak, inşallah beraberliğimiz, samimiyetimiz kazanacak, inşallah hizmetlerimiz kazanacak, Adana kazanacak" ifadelerini kullandı. Çukurova adayı Firdevs Cingözler, "Çukurova, Adana hep hayalimdi. Hep hayal ettiğimiz şehir nasıl bir şehirdir. Kaliteli yaşayacağımız, güzel yaşayacağımız, güzel projelerimizi inşa edeceğimiz şehirdir. İnşallah bizler de göreve geldiğimiz zaman ilk önce kadının sesi olacağız. Kadının gücü olacağız, kadınlarla beraber güçleneceğiz" diye konuştu.

ADANA'NIN TARİHİ DEĞİŞECEK

Sarıçam Belediye Başkanı ve aynı zamanda aday olan Bilal Uludağ da, "2 dönemdir Sarıçam'daki hizmeti 3'üncü döneme taşımak üzere, Büyükşehir'de Fatih Mehmet Kocaispir başkanımla beraber Adana'nın tarihini değiştirmek, Adana'nın kazanması için 15 ilçenin hep birlikte kazanılması için Cumhur İttifakı olarak en güçlü desteği Adana'dan vereceğiz. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hem de genel başkanımız Devlet Bahçeli'ye en güzel mesajı vermeye hazırız" şeklinde konuştu.