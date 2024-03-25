Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Haber’e özel röportaj! Emeklilere destek mesajı

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, "900 bine yakın istihdam artışı görüyoruz. İşsizlikte tek haneli rakamla 2023 yılını kapattık." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan A Haber'e önemli açıklamalar
Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Ekonomi verileri son derece olumlu. İstihdam sadece ekonomik bir rakam değildir aynı zamanda sosyal açıdan çok kıymetlidir. İstihdamın artması demen aslında toplu yayılması anlamına gelir. Daha fazla hanenin refahının artması anlamına gelir. Biz de 900 bine yakın bir istihdam artışı olduğunu görüyoruz. Bu çok sevindirici. Bu insanları aileleri ve çevreleriyle birlikte düşünürseniz yeni iş imkanına kavuşması sosyal açıdan çok önemli.
TEK HANELİ İŞSİZLİK
Orta Vadeli Program'da 10.1 olarak işsizliği tahmin etmiştik bundan çok daha iyi bir rakam geldi. Tek haneli bir işsizlik 2023 yılını kapatmış olduk. Önümüzdeki bu jeopolitik gerilimlere rağmen tarihimizin en büyük depremini yaşamamıza rağmen bunu yaptık. Dünyada ticaretin ekonominin tarımın tarihsel ortalamalarının oldukça altına olmasına rağmen Türkiye büyüme ve istihdam konusunda güçlü bir performans gösterdi. Önümüzdeki dönemde genç ve kadın istihdamı başta olmak üzere bu güçlü performansının devam etmesini bekliyoruz. Enflasyonun düşürüldüğü istikrarlı bir ortamda istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz.
İSTİHDAMA DÖNÜK İŞ MODELLERİ
Bizim için en önemlisi sürdürebilir büyüme. Büyümeyen bir ekonomi istihdam üretemez. Ancak istihdam esnekliği dediğimiz bir durum var. Her büyümede eşit oranda istihdam üretmiyor. Biz istihdam dostu büyüme derken bunu ön plana çıkaracağız. Gençlerin kadınların daha fazla istihdamına dönük iş modelleri olacak. Hizmet sektörü başta olmak üzere part time çalışma anlayışı olacak. Bir taraftan beceri geliştirme konularına önem vereceğiz. Bu yönce bazı çalışmalar başlattık. Eğitim isteminden aldığımızla iş gücü piyasalarının ihtiyaçları arasındaki örtüşmeyi sağlayacağız. Bunlar istihdam açısına oldukça önemli.
YEREL SEÇİM GÜNDEMİ
Yerel seçimlerde demokrasi şöleni yaşayacağız. Teşkilatımız sadece seçim zamanı değil her zaman sahada. AK Parti Kurumsallaşmış bir yapı. Genel seçim ile yerel seçim bir miktar farklı. İkisinde de ortak tartışmalar oluyor ama genel seçim daha fazla siyasetin ideolojik tartışmaların olduğu seçimler oluyor. Ülkenin makro politikaları genel seçimlerde ön planda oluyor. Yerel seçimler daha renkli oluyor. Bu noktada yerel gündemler ön plana çıkıyor. Yerel hizmetler ve projeler konuşuluyor. Yerel hassasiyetler ve adayın karşılığı önemli oluyor. Nasıl ki geçtiğimiz mayıs ayında bir demokrasi şöleni içinde yaşadıysak. Yerel seçimleri de aynı şekilde yaşayacağız.
TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGEDE YAŞAM
Terör bitti bölge büyümeye başladı. Geçmişin ihmalleri kapatıldı, güven ve huzur sağlandı. Yatırımlarla istihdam sağlandı. Tersine göç başlamış durumda. Yatırım ortamı sağladık. Huzur ve güven ortamının sağlanması önemli. Demokrasinin ve kalkınmanın temeli aslında huzur ve güvendir. Bu sağlandı. Kamu yatırımları olarak muazzam işler yapıldı ve dönüşümler yaşandı. Üniversiteler kuruldu, havalimanları yapıldı. Duble yollar inşa edildi. Kırsal alan Köydes ve benzeri projelerle çok ciddi hizmetler gitti. Devletin eli en çok bu bölgede hissedildi. Burada olumlu yönde bir ayrımcılık yapıldı. Biz hem bugünün ihtiyaçlarını karşıladık hem de geçmişin ihmallerini kapatmaya çalıştık. Bizim için 81 ilde vatandaşlarımız da eşittir.
İSTANBUL SEÇİMİNDE SON DURUM
Biz İstanbul'da kazanacağımızı düşünüyoruz. Bir 5 yıl daha İstanbul'un yatırımsızlığa tahammülü yok. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a olan vaatlerini bile hatırlamıyor. Biz söz verdik mi sonuna kadar sözümüzün peşinde oluruz. Bazı siyasetçiler bırakın dediklerini yapmayı, neyi vaat ettiklerini bile hatırlamıyorlar. İstanbul'da görüyorsunuz neyi söylediğini, topluma ne söz verdiğini bile hatırlamıyor. Bizim öyle bir anlayışımız yok.
ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ
Siyasi iradenin desteklediği bir Orta Vadeli Program var. Enflasyon 2026'da tek hane olacak. Büyüme sürdükçe emeklilere daha fazla destek olacağız. Biz her zaman çalışanlarımızdan ve emeklimizden yana olduk. Hiçbir zaman onları enflasyona ezdirmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel prensibi budur. 2002 yılından beri buna çok dikkat ediyoruz. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik bunun yanında gücümüz nispetinde refah artışından pay dağıtımı yaptık. Türkiye büyür ve kalkınırken sosyal adalet çerçevesinde tüm sosyal kesimlerin bu nimetlerin bundan faydalanması için elimizden gelen gayreti gösterdik.
EMEKLİLERE YÖNELİK İLAVE TEDBİRLER
Son zamanda emekli ve çalışanlarımıza dönük ilave aldığımız tedbirler var. Kanun gereği yapılan artışların dışında ilave yaptığımız artışlarla bütçemizde 300 milyar TL yeni bir harcama kalemi oluşturduk. Bunun dışında emeklilerimize dönük promosyon çalışması yaptık. 8 bin ila 12 bin TL arası bir düzenleme yapıldı. Bayram ikramiyeleri yüzde 50 arttı. Emekliler yılı ilan ettik ve bakanlıklarımız çeşitli çalışmalar hazırlıyor. Büyümemiz devam ettikçe deprem yükümüz hafifledikçe tüm sosyal kesimlere olduğu gibi emeklilerimize de daha fazla destek olacağız. Yüzde 50 artış sadece 6 aylık olan bir artış 2. altı ayda haliyle artışlar yaşanacak."