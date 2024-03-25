Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Haber’e özel röportaj! Emeklilere destek mesajı

ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ

Siyasi iradenin desteklediği bir Orta Vadeli Program var. Enflasyon 2026'da tek hane olacak. Büyüme sürdükçe emeklilere daha fazla destek olacağız. Biz her zaman çalışanlarımızdan ve emeklimizden yana olduk. Hiçbir zaman onları enflasyona ezdirmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel prensibi budur. 2002 yılından beri buna çok dikkat ediyoruz. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik bunun yanında gücümüz nispetinde refah artışından pay dağıtımı yaptık. Türkiye büyür ve kalkınırken sosyal adalet çerçevesinde tüm sosyal kesimlerin bu nimetlerin bundan faydalanması için elimizden gelen gayreti gösterdik.

EMEKLİLERE YÖNELİK İLAVE TEDBİRLER

Son zamanda emekli ve çalışanlarımıza dönük ilave aldığımız tedbirler var. Kanun gereği yapılan artışların dışında ilave yaptığımız artışlarla bütçemizde 300 milyar TL yeni bir harcama kalemi oluşturduk. Bunun dışında emeklilerimize dönük promosyon çalışması yaptık. 8 bin ila 12 bin TL arası bir düzenleme yapıldı. Bayram ikramiyeleri yüzde 50 arttı. Emekliler yılı ilan ettik ve bakanlıklarımız çeşitli çalışmalar hazırlıyor. Büyümemiz devam ettikçe deprem yükümüz hafifledikçe tüm sosyal kesimlere olduğu gibi emeklilerimize de daha fazla destek olacağız. Yüzde 50 artış sadece 6 aylık olan bir artış 2. altı ayda haliyle artışlar yaşanacak."