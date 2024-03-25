Hamza Dağ paylaştı: İşte sosyal medyaya damga vuran seçim müziği

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ sosyal medya hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı. Hamza Dağ, seçim müziğini, "İzmir'i dünyada en çok kim sever? Biz tabii ki!.." sözleriyle duyurdu.

ŞARKININ SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE

Karşısı yakam, gözleri tepem

Aman, aman, aman, başarı sevdan

Denizi cakam, yüreği yufkam

Aman, aman, bu can... ah İzmir'e kurban

İzmir'siz bu hayat bize ziyan

Başarıyı görmeden geçen günler bize haram

Haydi şöyle

Birlikte söyle

Söyle, söyle, söyle

İzmir'i bu dünyada en çok kim sever?

Biz tabii ki

İzmir'i bu yerlere göklere kim sığdıramaz?

Dağ tabii ki

İzmir'i bu dünyada en çok kim sever?

Biz tabii ki

İzmir'i bu yerlere göklere kim sığdıramaz?

Dağ tabii ki, Hamza Dağ tabii ki

Geleceğe yazım, geçmişe turam

Aman, aman, aman, şans bize atam

Gidene sılam, gelene selam

Aman, aman, bu can ah İzmir'e kurban

İzmir'siz bu hayat bize ziyan

Başarıyı görmeden geçen günler bize haram

Haydi şöyle

Birlikte söyle

Söyle, söyle, söyle

İzmir'i bu dünyada en çok kim sever?

Biz tabii ki

İzmir'i bu yerlere göklere kim sığdıramaz?

Dağ tabii ki

İzmir'i bu dünyada en çok kim sever?

Biz tabii ki

İzmir'i bu yerlere göklere kim sığdıramaz?

Dağ tabii ki, Hamza Dağ tabii ki

İzmir'i bu dünyada en çok kim sever?

Biz tabii ki

İzmir'i bu yerlere göklere kim sığdıramaz?

Dağ tabii ki, Hamza Dağ tabii ki