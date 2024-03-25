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Giriş Tarihi: 25.3.2024 20:03

Hamza Dağ paylaştı: İşte sosyal medyaya damga vuran seçim müziği

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ yerel seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmirlilere projelerini ve vaatlerini duyuran Hamza Dağ için yapılan yeni seçim şarkısı da sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hamza Dağ paylaştı: İşte sosyal medyaya damga vuran seçim müziği

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ sosyal medya hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı. Hamza Dağ, seçim müziğini, "İzmir'i dünyada en çok kim sever? Biz tabii ki!.." sözleriyle duyurdu.

ŞARKININ SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE

Karşısı yakam, gözleri tepem
Aman, aman, aman, başarı sevdan
Denizi cakam, yüreği yufkam
Aman, aman, bu can... ah İzmir'e kurban
İzmir'siz bu hayat bize ziyan
Başarıyı görmeden geçen günler bize haram
Haydi şöyle
Birlikte söyle
Söyle, söyle, söyle
İzmir'i bu dünyada en çok kim sever?
Biz tabii ki
İzmir'i bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
Dağ tabii ki
İzmir'i bu dünyada en çok kim sever?
Biz tabii ki
İzmir'i bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
Dağ tabii ki, Hamza Dağ tabii ki
Geleceğe yazım, geçmişe turam
Aman, aman, aman, şans bize atam
Gidene sılam, gelene selam
Aman, aman, bu can ah İzmir'e kurban
İzmir'siz bu hayat bize ziyan
Başarıyı görmeden geçen günler bize haram
Haydi şöyle
Birlikte söyle
Söyle, söyle, söyle
İzmir'i bu dünyada en çok kim sever?
Biz tabii ki
İzmir'i bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
Dağ tabii ki
İzmir'i bu dünyada en çok kim sever?
Biz tabii ki
İzmir'i bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
Dağ tabii ki, Hamza Dağ tabii ki
İzmir'i bu dünyada en çok kim sever?
Biz tabii ki
İzmir'i bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
Dağ tabii ki, Hamza Dağ tabii ki

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Hamza Dağ paylaştı: İşte sosyal medyaya damga vuran seçim müziği
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