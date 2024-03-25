İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ: “60 Gündür ‘gelin projelerimizi tartışalım’ diye yalvarıyorum”

Hamza Dağ, gece gündüz demeden seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Hamza Dağ, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından Balçova'da düzenlenen iftar programına katıldı. Programa MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Soner Erkan Yıldız, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, Cumhur İttifakı Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu da katıldı.

"BU SEFER İZMİR'DE HİZMET KAZANACAK"

Hemşehrilerine duygularını ve hedeflerini anlattığını vurgulayan Hamza Dağ, "Milletimiz de bize beklediğimiz işareti veriyor, bizi kucaklıyor. Milletin işareti açık ve nettir. Bunu çok iyi görüyor ve değerlendiriyoruz. Seçimlere 1 haftalık bir zaman kaldı. 1 haftalık zaman zarfında ben ilk defa seçime girmiyorum, ilk defa da yerel seçim ortamını İzmir'de yaşıyor değilim ama 1 haftalık süre zarfında ben İzmir'i gayet iyi bilen biri olarak değerli kardeşlerim inşallah bu sefer İzmir'de kesinlikle ve kesinlikle hizmet kazanacaktır, projeler kazanacaktır, bu şehre kim hizmet edecekse o kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

"BİZ İZMİR'E HİZMETÇİ OLMAYA TALİBİZ"

Hamza Dağ, 13 Şubat tarihinde 11 ana başlıkta projelerini açıkladığını belirterek, "Sadece o lansmanda değil o lansmandan sonra 2 tane tarım lansmanı yaptık, gençlik lansmanı yaptık, 8 Mart'ta kadın ve aile lansmanı yaptık. Yani biz İzmir'e şunu diyoruz: Kardeşim, biz İzmir'e hizmetçi olmaya talibiz. Bu şehrin 25 yıldır ötelenen ya da görmezden gelinen palyatif şekilde çözümler üretmek suretiyle güya çalışıyormuş gibi yapılan dönemler geride kalmıştır." vurgusu yaptı.

"60 GÜNDÜR 'GELİN PROJELERİMİZİ TARTIŞALIM' DİYE YALVARIYORUM"

İzmir'in kronik sorunlarının artık 5 yıl daha ötelenme şansı olmadığını belirten Dağ, "Yerel seçimi gelin projeler üzerinden tartışalım. 50 gündür, 60 gündür yalvarıyorum neredeyse bütün adaylara, projelerinizi konuşun, projelerimizi tartışalım, projelerin üzerinden gidelim çünkü dört buçuk milyon İzmirli yerel yönetimlerden hizmet bekliyor. Evet birileri bir şeyler yapacak belki ama palyatif çözümlerle netice alabilmeniz mümkün değil. 60 gündür yalvarıyorum birkaç tane billboardlarda bizim projelerden alınma projeler ama ısrarla ve ısrarla seçim atmosferini farklı yere çekme gayretleri var. Bizi oraya çekemeyeceksiniz." dedi.

"İZMİR EGE BÖLGESİNİN LİDERİ OLURSA TÜRKİYE KAZANIR"

Hamza Dağ, tek derdinin İzmir'deki dört buçuk milyon hemşehrisine hizmet olduğunu belirterek, "İzmirli arabaların alt takımları yaptırmaktan yorulmuş. Hiç gezmiyor musunuz? Arka sokakları bırakın ana arterleri bile neredeyse yollarda araçlar kavislerden kaçarak gider noktada. Bunları tamir etmeyi bekliyor İzmirli. 1 Nisan'dan itibaren yarından tezi yok deyip hemen hızlıca bunlara başlayacağız. Bu şehir Ege Bölgesi'nin incisi olmak zorunda. Ege Bölgesi'nin lokomotifi olmak zorunda bu şehir. Eğer bu şehir Ege Bölgesi'nin lideri olursa bundan Afyon, Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale kazanır. Daha ötesinde ise Türkiye kazanır." vurgusu yaptı.

"İZMİR'İN POTANSİYELİNİ HER ŞEYE RAĞMEN HAREKETE GEÇİRECEĞİZ"

Hamza Dağ, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı; "Biz bu milletin menfaatine ne varsa bugüne kadar arkasında olduk. Bundan sonra da arkasında olmaya devam edeceğiz. İzmir'in potansiyelini harekete geçirmemek için çabalayanlara İzmir'in potansiyelini her şeye rağmen harekete geçireceğiz." Dedi. Hamza Dağ, iftar programının ardından yine Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen gençlerle buluşma programına katıldı.