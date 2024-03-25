İZSU’da maaş eylemi Maaşları yatmayan taşeron şoförler ayaklandı

Kısa adı KA-TAŞ SEN olan Karayolları Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası, İZSU Genel Müdürlüğü önünde maaş eylemi gerçekleştirdi. Sendikadan yapılan açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde kiralık şoför olarak çalışan şoförlerin şubat ayı maaşları, fazla mesai ücretleri ve yemek kartlarının hesaplara yatmadığı belirtildi.

SOYER'E 'SÖZÜNÜ TUT' ÇAĞRISI

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Konak Meydanındaki merkez binası önünde üzerinde 'Taşeron çalışma yasaklansın', 'Eşit işe eşit ücret', 'Ücret haktır, gasp edilemez' 'Kadro hakkımız, söke söke alırız' yazan pankart ve dövizler açan sendika üyeleri İZSU Genel Müdürlüğünden kadro talebinde bulundu. İZSU'nun şubat ayı maaşları, fazla mesai ve yemek kartı ücretlerini zamanında yatırmadığı için mağdur olduklarını belirten sendika üyeleri paraların bir an önce hesaplara yatırılmasını istedi.

İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde kiralık olarak çalışan şoförlerin bir an önce kadroya alınmasını isteyen sendika, taşeron çalışma sisteminin de yasaklanmasını talep etti. Maaşlarının yatmaması halinde eylemlerin artarak devam edeceğini belirten sendika üyeleri Güvenceli iş, güvenli gelecek istediklerini söyledi. Tunç Soyer'in 2019'da göreve geldiğinde 'Belediyede taşeron işçi kalmayacak' sözünü hatırlatan şoförler Soyer'den sözünü tutmasını talep etti. Sık sık 'Kadro hakkımız söke söke alırız' sloganı atan taşeron şoförler insanca yaşayacak ücret isteklerini belirtti. Grup basın açıklamasının ardından olaysız olarak dağıldı.