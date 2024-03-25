Katliamdan iki hafta önce keşif yapmışlar

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan terör saldırısı ülke tarihinin en kanlı terör saldırısı olarak kayıtlara geçti. Crocus City Hall binasına giren DEAŞ'lı teröristler, ellerindeki otomatik silahlarla güvenlik görevlilerini tarayıp, hızla Picnic adlı bir rock grubunun konserinin yapılacağı 6 bin kişinin bulunduğu salona ulaştı. Yakın mesafeden binlerce kişiye kurşun yağdıran teröristler, saldırı sonrası konser salonunu ateşe verip kaçtı. 12 bin 900 metrekare alan bir anda alev topuna dönüştü. Kan donduran katliamda resmi kayıtlara göre 154 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı.
Tutuklandılar
Dünyayı sarsan saldırı sonrası harekete geçen Özel Amaçlı Mobil Müfreze Birliği (OMON), Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR), teröristlerin kullandığı araca Kiev karayolunun 376. kilometresinde, Ukrayna sınırına 100 kilometre uzaklıktaki Karaçevski ilçesine bağlı Khatsun köyü yakınlarında ulaştı. Tekerleklerine ateş açılarak durdurulan araçtan çıkan Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Murodali Rachabalizod, Muhammadsobir Fayzov , Dalerdzhon Mirzoyev gözaltına alındı.
Gözlem yapmışlar
Moskova'daki Basmanny Bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan 4 terörist suçlarını itiraf ederken, o teröristlerden Feriddun Şemsutdin'in 7 mart günü binaya gelerek keşif yaptığı ortaya çıktı.
Opera bileti almış
İki hafta önce opera sanatçısı Alessanndro Safina'nın konserine bilet alan Şemsutdin'in binaya taksiyle geldiği belirlendi. Konser salonunu ve güvenlik girişlerini inceleyen ve telefonuna notlar alan DEAŞ'lı teröristi amatör bir fotoğrafçı yanlışlıkla fotoğrafladı. Fotoğrafının çekildiğini fark eden Şemsutdin, binada görevli gibi davranarak asansörleri kontrol ediyor gibi yaptı. Daha sonra, bir taksiyle olay yerinden ayrıldı.
"Konser berbattı" demiş
FSB, o taksiciye ulaştı ve ifadesine başvurdu. Taksi şoförü ifadesinde Feriddun Şemsutdin'in takside çok rahat olduğundan bahsetti. Taksi şoförü, " Taksiye bindiğinde neşeliydi. İnşaat işiyle uğraştığını söyledi. Çok rahat görünüyordu. İşlerinin tamamlamasının ardından ailesini de yanına alacağından bahsetti. Konserden erken ayrılması beni şaşırtmıştı. Nedeninin sorduğumda parasının boşa gittiğinden bahsederek, beğenmediğini söyleyerek erken çıktığını söyledi" dedi.