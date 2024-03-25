Katliamdan iki hafta önce keşif yapmışlar

Gözlem yapmışlar

Moskova'daki Basmanny Bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan 4 terörist suçlarını itiraf ederken, o teröristlerden Feriddun Şemsutdin'in 7 mart günü binaya gelerek keşif yaptığı ortaya çıktı.

Opera bileti almış

İki hafta önce opera sanatçısı Alessanndro Safina'nın konserine bilet alan Şemsutdin'in binaya taksiyle geldiği belirlendi. Konser salonunu ve güvenlik girişlerini inceleyen ve telefonuna notlar alan DEAŞ'lı teröristi amatör bir fotoğrafçı yanlışlıkla fotoğrafladı. Fotoğrafının çekildiğini fark eden Şemsutdin, binada görevli gibi davranarak asansörleri kontrol ediyor gibi yaptı. Daha sonra, bir taksiyle olay yerinden ayrıldı.

"Konser berbattı" demiş

FSB, o taksiciye ulaştı ve ifadesine başvurdu. Taksi şoförü ifadesinde Feriddun Şemsutdin'in takside çok rahat olduğundan bahsetti. Taksi şoförü, " Taksiye bindiğinde neşeliydi. İnşaat işiyle uğraştığını söyledi. Çok rahat görünüyordu. İşlerinin tamamlamasının ardından ailesini de yanına alacağından bahsetti. Konserden erken ayrılması beni şaşırtmıştı. Nedeninin sorduğumda parasının boşa gittiğinden bahsederek, beğenmediğini söyleyerek erken çıktığını söyledi" dedi.