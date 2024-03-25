Moskova’daki kanlı saldırıda dikkat çeken detay! Teröristlerin yol haritası: Türkiye’de turist! Rusya’da terörist

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler ışığında şahısların Türkiye'de geçirdikleri süreye ilişkin detaylar ise şöyle:

- Shamsidin FARIDUNI, 20.02.2024'te Rusya Federasyonu üzerinden havayoluyla Türkiye'ye giriş, 02.03.2024'te ise İstanbul Havalimanı'ndan Rusya Federasyonu'na çıkış yapmıştır. 21.02.2024'te İstanbul/Fatih'te bulunan bir otele giriş yapmış, 27.02.2024'te otelden ayrılmıştır. Yakalandığında yapılan ön mülakatında "Vizesi bittiği için Türkiye'ye gidip geldiğini" itiraf etmiştir.

- Shamsidin FARIDUNI'nin, sosyal medya hesabından 23.02.2024 günü aynı anda sekiz gönderi yayınladığı, "Aksaray İstanbul" konumunu işaretlediği, Fatih Camii'nde çekildiği iddia edilen fotoğrafları paylaştığı görülmüştür.

- Saıdakram RAJABALIZODA, 05.01.2024'te İstanbul'a gelmiş, aynı gün İstanbul/Fatih'te bulunan bir otele giriş, 21.01.2024'te de otelden çıkış yapmıştır. 02.03.2024 tarihinde Shamsidin FARIDUNI ile aynı uçakta Moskova'ya döndü.

Bu iki şahsın Rusya'da radikalleştiği, Türkiye'de geçirdikleri sürenin kısalığı göz önüne alındığında "radikalleşme" için yeterince uzun olmadığı değerlendirilmekte. Ayrıca, haklarında aranırlık kaydı bulunmamasından dolayı pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat edebilmişler.

SALDIRILAR AYNI COĞRAFYA ÜZERİNDE

DEAŞ, kurulduğu günden bugüne yaptığı saldırı ve eylemler sonucunda birçok ülke tarafından en kanlı terör örgütlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Özellikle ABD karşıtı bir örgüt olan DEAŞ'ın eylemlerinin adresi ise hep aynı olmuştur. Son zamanlarda DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti kolunun yaptığı eylemlere baktığımızda aynı coğrafya üzerinde gerçekleştirildiği dikkat çekmekte.

DEAŞ'ın saldırılarından en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti kolu, son olarak 2024 yılının başında İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde saldırıda bulunmuştur. Bir kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıda şans eseri saldırganın silahının tutukluk yapması sonucu yaralanan olmadı.

Terör örgütünün Afganistan ve çevre bölgelerde faaliyet gösteren kolu olarak bilinen DEAŞ-Horasan Vilayeti, 2022'nin Ekim ayında İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Camii'ye saldırı düzenlemiş, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralandı.

DEAŞ, 2022'nin Aralık ayında Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlemiştir. Bu saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştır.

Aynı örgüt 2024'ün başında İran'ın Kirman kentinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4'üncü ölüm yıl dönümünde de bir saldırı düzenlemiş, 84 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıda 284 kişi de yaralandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Tüm bu değerlendirmeler ışığında akıllara DEAŞ'ın hedefindeki ülkeleri nasıl seçtiği gelmekte. Hangi planlar devreye sokuluyor ki terör örgütünün hedefinde Batı dünyası ve ABD yer almıyor. DEAŞ'lılar Rusya Federasyonu, Türkiye, İran ve Afganistan gibi güzergahları kullanırken bu bölgelerde eylem yapmayı tercih etmekte. DEAŞ örgütünün arkasındaki derin güç odakları taşeronluk yaptıkları güçlerin himayesinde hareket etmeye devam etmekte. Eylemlerini de bu doğrultuda gerçekleştirmekte. Türkiye PKK, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütler arasında ayrım yapmaksızın mücadelesine hız kesmeden devam edeceği belirtildi.