Peri masalı sona erdi Soyer çifti ‘Şato’ya veda etti

Tunç ve Neptün Soyer çiftinin peri masalı son buldu. CHP Genel Merkezinin yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı göstermesinin ardından büyük şok yaşayan Tunç Soyer yerel seçimlere sayılı gün kala Konak'ta Varyantta yer alan ve halk arasında Şato restoran olarak bilinen Şato'dan taşınmak zorunda kaldı.

SOYER TAŞINDIKLARINI AÇIKLADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Varyant'ta bulunan ve konut olarak kullandıkları mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şato'dan dün itibariyle taşındıklarını açıkladı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Uzun yıllar İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak konuk evi olarak kullanılan eski adıyla Şato Restoran, 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimler sonrası CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer tarafından başkanlık konutuna dönüştürülmüştü. O süreçte büyük tartışmalara neden olan karar İzmirlilerin de tepkisine neden olmuştu.

Soyerlerin taşınma öncesi Şato'da yaptıkları tadilat da o süreçte inceleme konusu olmuştu. Soyer çiftinin Şato restorandan taşınması kulislerde 'Peri masalı sona erdi' yorumlarına neden oldu.