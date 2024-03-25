Sedyeden düşürülen hastanın ölümüne soruşturma! Göz muayenesi için gittiği hastanede sedyeden düşüp öldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 15 Mart'ta bir hastanenin dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D, göz muayenesi olmak için sedye ile hasta bakıcıları refakati ilgili bölüme götürüldü. Muharrem D'ye refakat eden hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T'nin, sedyenin ayarlarıyla oynadıkları sırada hastayı sedyeden düşürdü. Düşmenin ardından bilincini kaybeden Muharrem D., tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilem Muharrem D., tüm müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR DOSYADA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T. hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Muharrem D'nin sedyeden düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ise soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, hasta bakıcıların sedyenin ayarlarıyla oynadığı esnada, üzerinde hasta bulunan sedyenin aniden düştüğü, muayene için sıra bekleyenler ve sağlık görevlilerinin telaşla hastayı yerden kaldırmaya çalıştığı anlar görüldü.