SON DAKİKA | Bahçelievler’de dehşet: Annesi ve kız kardeşini kattletti, canına kıydı! Korkunç manzara kapı açılınca ortaya çıktı

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "25.03.2024 günü saat 10:40 sıralarında ilimiz Beyoğlu ilçesi Nusretiye Camii içerisinde Uğur FALAY isimli şahıs, (1989 doğumlu - yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı bulunmaktadır) yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla intihar etmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şahısla ilgili yapılan çalışma sonucunda şahsın, 15.03.2024 - 25.03.2024 tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edilmiştir. Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur FALAY'ın annesi Hüsna FALAY (1965 doğumlu) ve kız kardeşi İrem FALAY ( 2002 doğumlu ) ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır. Konu ile alakalı tahkikat devam etmektedir"